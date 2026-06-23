Община Пловдив организира поредица от събития по повод Международния ден за борба с наркотиците – 26 юни, които имат за цел да повишат обществената информираност и превенцията срещу употребата на психоактивни вещества. Превантивните инициативи ще се проведат на 25 и 26 юни на различни локации в града, като залагат на информационни кампании и образователни програми за младите хора съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на администрацията.

Ден на отворените врати под патронажа на кмета

Официалното отбелязване на 26 юни ще премине с "Ден на отворените врати“ под надслов "Силата е в избора!“, организиран от Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) с Превантивно-информационен център (ПИЦ) – Пловдив. Инициативата се провежда под личния патронаж на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров, който заема този пост в момента. Гражданите от всички възрасти могат да посетят офиса на структурата на бул. "Руски“ №86 (ет. 4) във времевите интервали от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

Посетителите ще могат да вземат специализирани информационни материали и подробно да се запознаят с дейностите в областта на превенцията. Основната цел на кампанията, която се развива под прякото ръководство на председателя на ОСНВ с ПИЦ – Пловдив Живка Йовчева, е да разясни рисковете при злоупотребата с наркотици и да покаже съществуващите възможности за подкрепа.

Образователна програма за ученици и студенти

Ден по-рано, на 25 юни, Общинското предприятие "Младежки център Пловдив“ дава старт на образователната програма "Лято без зависимости“, разработена в партньорство с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив и Българския младежки Червен кръст. Проектът е насочен към младежката аудитория и съчетава важни теми като превенцията на рисковото поведение, информирания избор, адекватните реакции в кризисни ситуации и провеждането на практическо обучение по първа долекарска помощ.

В тази инициатива се очаква активно да се включат студенти и представители на ученическите съвети от пловдивските училища от 8. до 12. клас. Чрез своето присъствие младите хора ще изразят категорична позиция "НЕ на дрогата“ и ще заявят съпричастност към каузата. Мероприятието има за цел да представи пред младежите различна и полезна алтернатива за уплътняване на свободното им време, ангажирайки ги с творчество и изкуство в разнообразни направления.