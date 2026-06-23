Единствената номинация за член на новата Комисия за противодействие на корупцията от квотата на Върховния административен съд към момента е председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева. Официалният срок за предложения изтече вчера и на сайта на съда засега е публикувано само нейното име, но остава възможността в следващите дни да бъдат получени допълнителни кандидатури, изпратени по пощата. Номинацията на Шотева е издигната от трима нейни колеги, които я определят като почтен и независим магистрат, неподатлив на външен натиск.

Съдия Мариана Шотева е завършила юридическото си образование през 1999 г. в ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград. Има над 21 години общ юридически стаж, от които над 17 години в органите на съдебната власт като съдия. От 2022 година е начело на АС-Пловдив.

В рамките на следващите пет дни кандидатът трябва да представи подробна автобиография, мотиви и концепция за дейността си в антикорупционната комисия, които ще бъдат публикувани на сайта на съда. Следващата стъпка е публично изслушване, на което въпроси и становища могат да отправят магистрати, неправителствени организации, адвокати, медии и учени. Цялата процедура по изслушването и Общото събрание ще се излъчват онлайн, а самият избор ще бъде решен чрез тайно гласуване с хартиени бюлетини.