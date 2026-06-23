Централна тема в редовното заседание на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", което се провежда в Пловдив, ще бъде темата за предстоящите съкращения в държавната администрацията. Това съобщи пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Подготвили сме два документа, които да приемем. Единият е по-общ, другият касае нашите намерения за някакви действия по отношение на държавните служители и ограниченията на средствата в бюджетите на администрацията. Така както нещата са опаковани. истинските съкращения на работещи ще станат към 20%, посочи Манолов.

Това, което предстои да се случи, ще бъде за сметка не на онези 10 %, които са политически назначения, а на останалите, поясни още Димитър Манолов.

Ние всички сме против политическите назначения, близки до министъра. Между тях наистина има хора, които получават по-големи заплати от министъра си. Ние не сме съгласни с това и искаме то да бъде поправено. Но за съжаление глобалният извод се прави точно на база на тези хора, които са около 10% от администрацията. А това, което предстои да се случи, ще бъде за сметка на тези хора, които вършат цялата работа и работят за никакви заплати, посочи още Манолов.

Той разясни, че ако се намалят средствата за държавната администрация с 10%, от това няма да пострадат тези 10% хора, които са в привилегировано положение. А напротив, ще пострадат другите.

Според него, в момента дори има администрации, в които трябва да се постъпи по обратния начин, да се увеличи състава им. Манолов даде пример с администрацията на Комисия за защита на потребителите, които са 150 души, там ще остават 120. От тях 15 -20 са истинската администрация. И сега от тях се иска да изпълнят този Закон за цените и да го контролират. Това не е валидно само за тях, а и за много други администрации, които вършат работа на терен. Това са още Главна инспекция по труда и Агенция по социално подпомагане, които са в подобна ситуация.

Тези спестени пари от тази реформа ще бъдат никакви, но ще сме изпълнили странна политическа задача да смачкаме една прослойка от хора, които не го заслужават. Защото олигархията е решила така, тя трябва да мачка. Тя няма право да се обажда по тези теми. Защо трябва да дойдат пари от икономии? Трябва да преосмислим въобще данъчната си политика, каза още Димитър Манолов.

Според него такава данъчна система, като нашата, няма никъде. Ние разчитаме на европейски средства, но те идват от германския бизнес, който плаща 36% корпоративен данък, а не 10% като тук. Идват от германския работещ, който плаща данък до 70% върху доходите си. А българската система на изземване на доходите е регресивна, защото над максималния осигурителен доход не се плащат осигурителни вноски. Защото работещият на минимална работна заплата плаща осигурителна вноска върху цялата си заплата, а милионерът плаща осигурителна вноска върху максималния осигурителен доход. Всичко това трябва да бъде поправено, категоричен е Манолов.

От Конфедерация "Подкрепа" предлагат да бъде премахнат цял един данък - данъка върху минималната работна заплата. Но този разговор все не започва, за съжаление.