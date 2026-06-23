Централна тема в редовното заседание на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа", което се провежда в Пловдив, ще бъде темата за предстоящите съкращения в държавната администрацията. Това съобщи пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Това, което предстои да се случи, ще бъде за сметка не на онези 10 %, които са политически назначения, а на останалите, поясни още Димитър Манолов.
Той разясни, че ако се намалят средствата за държавната администрация с 10%, от това няма да пострадат тези 10% хора, които са в привилегировано положение. А напротив, ще пострадат другите.
Според него, в момента дори има администрации, в които трябва да се постъпи по обратния начин, да се увеличи състава им. Манолов даде пример с администрацията на Комисия за защита на потребителите, които са 150 души, там ще остават 120. От тях 15 -20 са истинската администрация. И сега от тях се иска да изпълнят този Закон за цените и да го контролират. Това не е валидно само за тях, а и за много други администрации, които вършат работа на терен. Това са още Главна инспекция по труда и Агенция по социално подпомагане, които са в подобна ситуация.
Според него такава данъчна система, като нашата, няма никъде. Ние разчитаме на европейски средства, но те идват от германския бизнес, който плаща 36% корпоративен данък, а не 10% като тук. Идват от германския работещ, който плаща данък до 70% върху доходите си. А българската система на изземване на доходите е регресивна, защото над максималния осигурителен доход не се плащат осигурителни вноски. Защото работещият на минимална работна заплата плаща осигурителна вноска върху цялата си заплата, а милионерът плаща осигурителна вноска върху максималния осигурителен доход. Всичко това трябва да бъде поправено, категоричен е Манолов.
От Конфедерация "Подкрепа" предлагат да бъде премахнат цял един данък - данъка върху минималната работна заплата. Но този разговор все не започва, за съжаление.