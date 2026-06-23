Строителният предприемач Олег Невзоров, който вдигна невидим незаконен град в гората край Варна, се е ползвал с протекции на най-високо ниво. Това каза пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Вътрешният министър съобщи, че Олег Невзоров е бил търсен, за да даде показания. Бил прихванат от служители още при преминаването му през границата. Той е влязъл не през граница с контролно-пропускателен режим, а през Шенгенска. Още в деня на влизането му е осигурен и дал показания, като е продължил да дава показания и в следващите дни. Демерджиев посочи, че е било много важно да се придобият възможно най-пълни по обем и най-полезни за изясняване на ситуацията доказателства вместо да занимаваме с това обществеността и да пречим по някакъв начин на процеса. След като служителите от ГД БОП приключили работа с него, той е бил предаден на Апелативна прокуратура – Варна, където тази работа продължава и до днес.

Доста интересни са неговите показания и мисля, че ще изяснят в голяма степен това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията такава, каквато я заварихме при встъпването си – а това беше изникването на един град в нищото без никой да знае, без никой да противодейства, каза министър Иван Демерджиев.

Министърът отбеляза, че има промяна в ситуацията и вече има завишено доверие в българските правоохранителни органи и, вместо да се издирват лица на територията на целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат и правят всичко необходимо да се изясни обективната истина. Подобен е и случаят с Олег Невзоров. Демерджиев обаче отказа да посочи в коя страна е пребивавал.

Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват механизма, по който са си затваряли очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мярка. На уточняващ въпрос дали има предвид, че община Варна си е затваряла очите, министърът отговори, че е Олег Невзоров и корпорация "Куб" са получавали съдействие за най-различни практики.

Запитан с чии протекции се е ползвал, Демерджиев каза: "Ще се изяснят. Не мога да преразказвам доказателства. На най-високо ниво".