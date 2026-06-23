Горещ сезон очаква пожарникарите, прогнозира в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на официалното откриване на реновираните сгради на пожарната в Пловдив. Дейностите са реализирани по проект "Въвеждане на енергоефективни мерки в сгради на РДПБЗН Пловдив", предава репортер на Plovdiv24.bg.

На сградата е направена топлоизолация, което води до енергоспестяване, както и до по-модерна работна среда. Министърът призна, че има още доста неща, които да се направят за служителите по отношение на защитното облекло, както и за осигуряване на техника за гасене на пожари по въздуха.

Създават се организационни и координационни мерки за впрягане на целия ресурс на държавата, като се използват и възможности от чужбина по линия на различни механизми, за да се предотвратят възможно най-много пожари, а тези, които възникнат - да се потушат възможно най-бързо и с най-малко щети.

Демерджиев съобщи, че с военната авиобаза в Крумово се работи съвместно и има много добра координация между двете институции. "Българските военни са на линия, ще помагат в такава ситуация. Правим всичко възможно да използваме международните екипи по-успешно, а в крайна сметка правим всичко възможно да набележим и план, по който да се снабдим с такава техника в бъдеще" - обясни той.

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На официалната церемония присъстваха също заместник-министърът Калоян Калоянов, кметът на Пловдив Костадин Димитров, директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Александър Джартов, Николай Николов - съветник на министъра на вътрешните работи, директорът на ОДМВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов, областният управител на област Пловдив Георги Янев.

Събитието започна с водосвет, отслужен от отец Виктор Христев, след което приветствия отправиха официалните лица. Специален поздрав имаше от децата от формация "Куклици“ при ЦПЛР – ОДК Пловдив и изпълнителите от ФТА "Иглика". Символичното откриване на комплекса от реновирани сгради се случи с прерязване на лентата.