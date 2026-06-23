Пловдивският окръжен съд осъди на 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим подсъдимия Тошко Христосков за умишленото убийство на Стойчо Джуджев, извършено на 1 април 2025 година в кравеферма в град Съединение. Наказанието бе наложено след съкратено съдебно следствие, при което магистратите признаха мъжа за виновен в извършването на тежкото криминално престъпление, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на съда.

Финансово обезщетение за пострадалата

Със същата присъда Окръжният съд в Пловдив осъди подсъдимия Тошко Христосков да заплати на пострадалата Д. Д., роднина на убития, сумата от 80 000 евро като обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Върху тази сума се начислява и законната лихва, считано от датата на престъплението – 1 април 2025 година, до окончателното изплащане на цялото задължение.

Предишни осъждания и допълнително наказание

Тошко Христосков е роден в град Съединение през 1994 година, като е неграмотен и е баща на четири деца. Според данни на прокуратурата той е осъждан общо четири пъти за кражби, като последното му условно наказание от 9 месеца е влязло в сила само четири дни преди да извърши убийството. Поради тази причина Окръжният съд постанови Христосков да изтърпи тези 9 месеца лишаване от свобода изцяло и отделно от новата си 15-годишна присъда, също при първоначален строг режим.

Предистория на престъплението и обжалване

Тежкото престъпление в кравефермата е настъпило след възникнала свада между Тошко Христосков и жертвата Стойчо Джуджев. По закон за подобно умишлено умъртвяване се предвижда затвор от 10 до 20 години. Постановената сега присъда от Пловдивския окръжен съд не е окончателна и подлежи на обжалване или протест пред по-горната инстанция – Апелативен съд – Пловдив, в законовия 15-дневен срок.