Пловдивският апелативен съд отмени мярката за неотклонение "задържане под стража“ спрямо международния шофьор Н. И. и го освободи изцяло след мащабно разследване на организирана престъпна група за пране на пари, данъчни нарушения и контрабанда на фреон. Магистратите предприеха тези действия след детайлно разглеждане на събраните доказателства за престъпната схема, развивана на територията на Пловдив, Садово и село Оризари съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на Пловдивския апелативен съд.

Липса на доказателства и освобождаване на наемен работник

Апелативният съд прецени, че спрямо обвиняемия Н. И. липсва обосновано предположение за съпричастност към разследваните престъпления против околната среда и данъчната система. В хода на делото се установи несъмнено, че мъжът е работил по трудов договор като международен шофьор и никога не е бил вписван в Търговския регистър като управител на фирмата работодател. При разпита си Н. И. е заявил, че е обикновен наемен работник, чиято задача е била единствено да превозва поверения му товар от точка до точка. Магистратите приеха, че няма доказателства, които да оборват думите му или да сочат, че той е знаел за незаконни действия на други лица. Допълнително съдът отчете, че когато е бил призован по телефона, Н. И. се е намирал извън страната, но е обещал да се върне и се е явил напълно доброволно, което изключва реална опасност от укриване.

Съдебни мотиви и заплахи към свидетели от тартора

Припомняме, че за основния обвиняем и сочен за тартор Станчо Василев съдебният състав потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Апелативните съдии се съобразиха с постъпилите по делото данни, че Василев е отправял директни заплахи към свидетели. Според магистратите, ако бъде определена по-лека мярка, съществува обоснована опасност той да извърши престъпление срещу правосъдието, да окаже натиск, да укрие доказателства или да избяга. Повдигнатите срещу него обвинения са за тежки умишлени деяния, за които законът предвижда лишаване от свобода над три години.

Контрабанда с китайски фреон зад граница

Разследването доказва, че част от незаконната дейност на групата е извършвана извън пределите на страната в периода от 1 октомври 2023 г. до 2 юни 2026 г. Участниците са избягвали плащането на митнически сборове за хладилен газ (фреон) с произход от Китай чрез използването на фалшиви документи за неговото количество, качество и произход. Тази дейност е свързана с внос, съхранение и търговия в България и Европейския съюз на флуоросъдържащи парникови газове в нарушение на европейските регламенти, докато данъчните престъпления са ставали изцяло на българска територия.

ГАЛЕРИЯ: Лукс, злато и тонове контрабанден газ ‹ Виж всички 10 снимки ›

Иззето богатство в тайния склад

При специализираната операция, проведена от служители на ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, са претърсени 10 лични имота и служебни помещения. В специализиран склад разследващите откриха над 1500 бутилки с различен вид фреон. Като доказателства по досъдебното производство са иззети лек автомобил, сума над 70 000 евро, инвестиционни златни монети, скъпи бижута и луксозни часовници, свързани с престъпната дейност.

Разследване за над 1,5 милиона евро в съда

Преди решението на по-горната инстанция, Пловдивският окръжен съд вече беше задържал Станчо Василев под стража като ръководител на схемата за изпиране на сумата от точно 1 548 052 евро. Окръжните магистрати също бяха категорични, че неговото оставане на свобода би попречило на разкриването на обективната истина, като процесуално-следствените действия по случая продължават активно и в момента.