Докладът на Сметната палата касае период, в който служебен премиер беше ръководителят на институцията Димитър Главчев. Явно той не е съумял да контролира разходите на правителството си. Това коментира пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Вътрешният министър припомни, че едно от първите неща, които сегашното правителство е направило, е да се провери за какво се харчат парите за пътна безопасност. Това е направено с оглед указанията от премиера Румен Радев за борба с пътния травматизъм.

Още тогава станало ясно, че средствата са използвани не съвсем по предназначение. Политическият кабинет и професионалното ръководство на МВР незабавно взели мерки да се преустановят тези практики и всичко, което се иска за пътна безопасност като средства, да бъде подробно мотивирано и да бъде подробно разяснен ефекта на това, което ще се придобие по отношение на пътната безопасност.

Малко по-късно докладът на Сметната палата всъщност потвърждава впечатленията, съмненията и данните.