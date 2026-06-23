Сериозни глоби, достигащи над 10 000 евро, заплашват физически лица и фирми, които нерегламентирано палят гуми и други отпадъци на територията на град Пловдив. Нарушителите са застрашени от тежки финансови санкции, които се удвояват автоматично при повторно извършване на деянието, информира Plovdiv24.bg.

Финансови санкции според Наредбата за околната среда

Съгласно текстовете на действащата Наредба за опазване на околната среда, изгарянето на боклуци е строго забранено. Законът предвижда за физически лица глоба в размер от 51,13 евро (100 лева) до 1022,58 евро. За юридически лица и фирми наказанията са значително по-строги и започват от 511,29 евро (1000 лева), като могат да достигнат до 10 225,84 евро (20 000 лева). При констатиране на следващо такова нарушение размерът на наложената сума става двоен.

Риск от опустошителни пожари през лятото

Нерегламентираното изгаряне на отпадъци, сред които и автомобилни гуми, сериозно повишава опасността от възникване на големи инциденти. В периода на високите летни температури подобни действия водят до изключително бързо и неконтролируемо разпространение на пожари, застрашаващи градската среда и сигурността.

Опасни последици за здравето и природата

Процесът по изгаряне води до тежко замърсяване на атмосферния въздух. При огъня се отделят огромни количества фини прахови частици, токсични газове и силно канцерогенни вещества, сред които диоксини и фурани. Тези опасни емисии имат способността да предизвикат или сериозно да влошат редица дихателни и сърдечносъдови заболявания. Най-уязвими към вредното влияние са децата, възрастните хора и хората с тежки хронични здравословни проблеми. Вредните вещества се разпространяват на големи разстояния и трайно замърсяват не само въздуха, но също така почвите и водите в региона.

Възможност за безвъзмездно предаване на гуми

Местната администрация припомня, че жителите на общината разполагат с легален и напълно безплатен начин за освобождаване от ненужните вещи. Гражданите могат безвъзмездно да предават разделно събрани битови отпадъци, в това заглавие и излезли от употреба автомобилни гуми (до 4 броя). Това става в специализираната база на ОП "Чистота“, която се намира на ул. "Даме Груев“ № 64А в район "Южен“.

От общинската администрация излизат с официален апел към всички пловдивчани да проявят висока лична отговорност през горещите летни месеци, като не допускат никакви прояви, които застрашават безопасността на населението и качеството на въздуха в града.