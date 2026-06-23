Сериозна мобилизация на пожарните екипи в Пловдив и региона. Огнеборци се борят с три пожара едновременно.В рамките на броени часове огнеборците бяха вдигнати на крак заради три отделни сериозни огнища, които се виждат от различни точки на града, съобщиха от пожарната за Plovdiv24.bg.

Къде горят пожарите в момента?

Жителен блок край Скутаре: Пожар е избухнал в житен масив в района на село Скутаре. Екипите правят всичко възможно да овладеят пламъците бързо, за да не се разраснат към съседни имоти.

Квартал "Столипиново": Огромно количество пламъци и гъст черен дим се издигат заради запалени отпадъци в квартала.

Улица "Бъндерица": Още един екип е насочен към адрес на ул. "Бъндерица“ в Пловдив, където също са се запалили отпадъци и има опасност от задимяване на района.

Призовават се шофьорите и гражданите в близост до огнищата да бъдат внимателни поради намалена видимост от дима.

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