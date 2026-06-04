Положителна тенденция за подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив показват данните от началото на 2026 г., представени днес по време на заседание на Програмния съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Постигнатият реален напредък се дължи на последователното прилагане на екологичните мерки и ефективния контрол в града съобщиха за Plovdiv24.bg.

Намаляване на фините прахови частици

Председателят на съвета и заместник-кмет по екология Иван Стоянов призова за стриктна координация между институциите и последователно изпълнение на мерките, заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух. Той подчерта, че чистият въздух е обща кауза и отговорност на общинските структури, гражданите, бизнеса и всички участници в обществения живот. Данните от началото на годината до момента сочат намаляване на регистрираните превишения на нормите за фини прахови частици в сравнение с предходната година, което доказва, че положените усилия дават своя отчетлив резултат.

Продължаващ строг контрол и санкции

По време на заседанието бе отчетено, че засиленият контрол върху източниците на замърсяване ще продължи активно и занапред. Нарочните проверки ще се фокусират основно върху строителните и ремонтните дейности, както и върху нерегламентираното изгаряне на отпадъци на територията на града. При установяване на конкретни нарушения проверяващите органи ще налагат предвидените в нормативната уредба санкции.

Готовност за нови допълнителни мерки

От Община Пловдив обявиха пълна готовност да разглеждат и подкрепят обосновани предложения за допълнителни екологични мерки от страна на институциите и експертите, стига те да са съобразени със спецификите на общината.