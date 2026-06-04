Пилотен проект за създаване на Регионален център за наблюдение и управление на кризи, сигурност и отбрана в Пловдив беше представен по време на демонстрационен семинар "European Resilience from Space“, част от Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026“, което се провежда в Международен панаир – Пловдив. Форумът се организира от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО–БАН) със съдействието на Германо-българската индустриално търговска камара. Самият проект е разработван в партньорство с водещия германски доставчик на високопрецизни термални сателитни изображения constellr.

Регионалният център за мониторинг и управление на кризи и бедствия чрез използване на космически технологии представлява българският сегмент във федеративната система на програмата на ЕКА "Европейска устойчивост от Космоса“, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Работата по проекта започна при предишния областен управител на Пловдив проф. Христина Янчева, която е работила по-рано във времето заедно с Камен Илиев от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН. Идеята е в Пловдив да бъде изграден Регионален център за превенция от бедствия, тъй като областта е много голяма, има доста критични точки.

Ще се използват космически технологии или сателитни данни, както и прототипи как да се реагира в момента, в който възникне бедствието. В центъра, на място се вижда заснетото с термокамери - дали има хора, как да се изведат, какъв е разливът на реките или пожар съответно, така че да се реагира много бързо, обясни проф. Янчева.

Може да се прогнозира къде ще паднат валежи и евентуално разливът на реките. По отношение на пожарите - има космически технологии, които показват каква е температурата на повърхността и дали има вероятност да стане пожар. Според проф. Янчева би трябвало Регионалният център за превенция би трябвало да бъде свързан със системата за предупреждение BG-Alert.

Центърът ще събира данни най-вече за мониторинга на кризи и бедствия, включително климатични промени и и наблюдение на околната среда чрез сателитни данни, съобщи Вероника Лозанова от БАН.

Научният център работи по съвместни проекти с общините Бургас и Габраво, на които се предоставят сателитни данни и услуги за наблюдение, свързани с измененията на климата. Сателитното наблюдение е най-ефективно след самото бедствие за оценка на щетите, защото показва преди, по време на и след самото събитие.

Изграждайки този център, чрез космически технологии ще има възможност своевременно да се получава информация и не просто да се управлява риска, а да се реагира адекватно и да се предотвратят такива рискове, обясни областният управител Георги Янев.

В Пловдив има висока концентрация на население, производствени предприятия, транспортни коридори, земеделие. Тези фактори са концентрация на риск и изграждането на такъв център дава възможност да получаваме своевременна информация и да имаме адекватна реакция при пожари, наводнения и бедствия. Целта е не да управляваме риска, а да предотвратяваме тези последици, коментира Янев.

Като пример областният управител посочи ситуацията в селата Каравелово, Богдан и Слатина през 2022 г., когато паднаха екстремните над 100 литра на квадратен метър. Имайки данни за количеството дъжд, знаейки скоростта, с която се движи река Стряма и отчитайки топографията на населените места, институциите са знаели, че следващата критична точка е село Трилистник. Заради липсата на адекватно наблюдение не е била предприета навременна ефективна реакция. Именно за това целта на Регионалния център е да се засилят действията на институциите във фаза превенция и планиране.

Много отдавна сме установили, че дългогодишно планиране не е достатъчно. Рисковете са много динамични. За нас е важно да имаме актуална, навременна информация, така че да можем да реагираме. Говорим за сигурност в много аспекти – водни ресурси, производствени ресурси и т.н. При горските пожари такъв център ще подобри реакцията ни, каза директорът на РДПБЗН – Пловдив старши комисар Васил Димов.

Регионалният център за управление на кризи и бедствия в Пловдив би трябвало да бъде изграден до 2030 година. Към момента не може да се посочи цена.