През целия месец юни пловдивският парк "Ружа“ ще се превърне в отворена сцена под открито небе за жителите и гостите на града в рамките на културното събитие "Творчески уикенди в квартал Западен: Изкуство през лятото в парк Ружа“. Инициативата ще продължи четири поредни уикенда, съчетавайки театър, музика, танци и интерактивни прояви за различни възрасти.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е официална част от Календара на културните събития на града за 2026 година.

Мисия за децентрализация на културата

Организатор на творческия форум е Сдружение "Кей-Търн“. Ръководителят на проекта Мариана Ангелова споделя, че програмата притежава високо художествено съдържание и е насочена към разнородна публика, която ще може да се наслади на изпълнения на утвърдени артисти и формации. Партньор в реализацията е Район "Западен“, чиято администрация последователно работи за децентрализация на културния живот в Пловдив и за обогатяване на събитийния календар. Кметът на района Тони Стойчева заявява, че местната власт е изключително щастлива да бъде домакин на проявата и зеленото сърце на квартала да се утвърди като пространство за култура и споделяне на положителни емоции. Организаторите отправят покана към всички ценители да се присъединят към инициативата, като входът за всички прояви е напълно свободен.

Пълна хронологична програма по дати и часове

6 юни (събота) – 10:30 ч.: Програма за най-малките посетители, в която актьорите от Театър Hand ще представят приказния свят на "Лакомият кит“ по Ръдиард Киплинг.

6 юни (събота) – 21:00 ч.: Семейно забавно и вълнуващо представление "Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников, представено от Театър Hand.

12 юни (петък) – 18:00 ч.: Интерактивно събитие с участието на публиката, което започва с открит урок по танго с Илия Четроков и Божина Ангелова от Tango con Elias и прераства в милонга вечер.

13 юни (събота) – 18:00 ч.: Традиционни кръшни български хора в рамките на организирана Хоротека, която ще бъде водена от хореографката Надя Мурджева.

20 юни (събота) – 19:00 ч.: Концерт за глас и пиано "Малката песен в големия Бродуей“ с участието на звездните изпълнители от Музикално-артистичен форум "Пловдив“. Публиката ще чуе оригинални версии на емблематични песни от Джордж и Айра Гершуин, както и откъси от световноизвестни мюзикъли.

27 юни (събота) – 20:00 ч.: Дискотека под открито небе за младежи и възрастни, в която за доброто настроение на присъстващите ще се грижи DJ Az_Sum_Rado.