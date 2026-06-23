Областната епизоотична комисия започна незабавни действия за овладяване на новоооткрито огнище на шарка по дребните преживни животни в община Първомай. Спешните мерки имат за цел да ограничат разпространението на заразата, да спрат пренасянето на болестта и да минимизират възможните икономически щети за региона информираха от пресцентъра на областна управа, съобщава за Plovdiv24.bg.

Мобилизация на ветеринарните и местните власти

Заместник областният управител на Пловдив Иванка Петкова обяви, че се полагат всички усилия за справяне с епидемията, като подчерта, че това е първото огнище на болестта за последните близо пет месеца. Комисията изиска от общините в Пловдивска област спешни действия, като до всички кметове ще бъде изпратено официално писмо с указания за свикване на общинските епизоотични комисии.

Източник на заразата и състояние на обекта

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив, д-р Михаил Кръстев, разясни, че заболяването е регистрирано в стопанство с 30 овце. Собственикът е реагирал своевременно при появата на първите клинични симптоми и оказва пълно съдействие на ветеринарните власти. Проучванията показаха, че заразата е тръгнала от незаконно сметище в района на град Първомай, където са изхвърляни животински отпадъци и кожи. Екип на община Първомай вече е ликвидирал депото и е извършил цялостна дезинфекция на района.

Строги забрани и ограничителни зони в областта

Със заповед на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) се въвежда пълна забрана за придвижването и транспортирането на кози и овце в населените места на Пловдивска област, с изключение на тези, които се извозват директно към кланиците. Забранява се използването на сурово мляко в стопанствата, но то може да се предава като суровина към млекопреработвателните предприятия. Около самото огнище е определена 5-километрова предпазна зона, включваща град Първомай и селата Поройна и Татарево, а в 15-километровата наблюдавана зона попадат селища от общините Първомай, Асеновград, Садово, Димитровград и Братя Даскалови.

Риск от тежки икономически последствия

"Ако не ограничим заразата и се повтори ситуацията от миналата година, може да се наложи отново да се забрани пашата на животните през цялото лято“, предупреди д-р Кръстев. Той призова за стриктно спазване на мерките за биосигурност, сред които ограничаване на достъпа на външни лица, изграждане на дезинфекционни площадки, използване на предпазни облекла от посетителите и поставяне под 21-дневна карантина на новозакупени животни. Компетентните органи вече изпълняват процедурите за контрол и ликвидиране на заболяването, които включват хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни животни в засегнатия обект. Властите напомнят, че заболяването не представлява опасност за здравето на хората, но нанася големи финансови вреди на сектора.

Апел за денонощна бдителност

От БАБХ апелират към фермерите за повишено внимание и редовни прегледи на стадата. При всяко съмнение за симптоми стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително, като сигнали могат да се подават денонощно на телефон 0 700 122 99.