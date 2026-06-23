Кабинетът замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г. Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и МО. Това гласи писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026. В указанията са дадени и някои основни параметри, върху които очевидно ще стъпи бюджетната прогноза за следващите две години.

Минималната заплата в момента се увеличава всяка година според формула, записана в Кодекса на труда. Според текста, размерът й за следващата година се определя до 1 септември на текущата година като 50% от средната заплата за 12-те месеца, за които има последно данни. Сега обаче този текст явно ще бъде суспендиран.

Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 2027-2028 г.

От 1 август се предвижда поетапно държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като съотношението между осигурителя и осигурения ще бъде 80:20. Това означава, че стъпката ще е доста по-смела от предложената от опозицията, която днес се обсъжда в тристранката – там за тази година личната вноска беше 2% от цялата. Това обаче е възможно, защото за разлика от проекта на опозицията, тук намерението е личната осигуровка да се компенсира с увеличение на заплатата. Това ще се приветства от държавните служители, защото ще увеличи осигурителния им доход, а това означава по-високи пенсии, майчински, болнични и пр.

"Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие", коментира по този повод вицепремиерът Гълъб Донев в началото на тристранката, където ще се обсъжда същият въпрос, но през предложенията на опозицията. Засега правителството не е обявило официално намеренията си.

Прави впечатление, че въвеждането на лични вноски не важи за МВР и МО, които са в отделен фонд на държавното обществено осигуряване и бюджетът ги осигурява с доста по-високи осигуровки.

Резултатът в конкретните размери на осигуровките ще бъде следният:

за фонд "Пенсии" посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. – 19,8% разпределени между работодател и работник – 15,8% и 4%;

за фонд "Пенсии" посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени след 31 декември 1959 г. са за лицата, които се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд – 14,8% разпределени между работодател и работник – 11,8% и 3%;

за фонд "Общо заболяване и майчинство" – 3,5% разпределени между работодател и работник – 2,8% и 0,7%;

за фонд "Безработица" - 1% разпределени между работодател и работник – 0,8% и 0,2%;

за фонд "Трудова злополука и професионална болест" – вноската е за сметка на работодател 0,7%.

Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване ще се дели в същото съотношение, като тя се запазва на 8%, разпределени между работодател и работник – 6,4% и 1,6%.

Размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) - 5% разпределени между работодател и работник – 4% и 1%.

От 1 януари 2027 г. ще започне плавно увеличение на личния дял, до достигане на съотношенията за всички останали, пише в указанията, без да се посочват тези стъпки.

Относно компенсирането на заплатите, в писмото е посочено, че за 2026 и 2027 г. за тези категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход. Предстои да се види как точно ще стане това.