Времето в сряда рязко ще се влоши, като НИМХ обяви жълт код за опасни валежи и градушки в по-голямата част от страната на 24 юни. Синоптиците предупреждават за силни гръмотевични бури и риск от наводнения в 22 области в Западна, Централна и Североизточна България. В същото време по Черноморието времето ще остане перфектно за плаж – слънчево и с температури до 30 градуса.

Жълтият код е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян.

През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°.

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.