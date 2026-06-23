Външният министър Велислава Петрова защити правото на жените в политиката да изразяват себе си чрез личния си стил, включително и чрез облеклото си. Коментарът ѝ бе направен в интервю за bTV.

Повод за думите ѝ е обществената реакция след срещата ѝ с турския външен министър Хакан Фидан на 11 юни по време на официалното му посещение в България.

Припомняме, че по време на срещата българският външен министър се появи с рокля с паднало рамо и висока цепка, което предизвика критики в публичното пространство относно спазването на дипломатическия протокол и подходящия дрескод.

Снимки от събитието, разпространени от пресцентъра на Министерството на външните работи, също станаха част от обществените коментари.

В интервюто си Велислава Петрова подчерта, че не приема критиките като нещо, което трябва да ограничава личния избор.

"Смятам, че България е свободна страна, в която може както жените, така и мъжете да изразяват свободно своя собствен стил… радвам се, че живея в страна, в която това е възможно“, заяви Велислава Петрова.

По думите ѝ случаят не следва да се тълкува като въпрос на "дълбоки послания“, а като личен избор в рамките на публичната роля.

Министърът посочи още, че част от реакциите в обществото са повлияни от начина, по който са разпространени кадрите от срещата.

Според нея разликата между протокола и подбора на конкретна снимка е съществена, тъй като именно визуалното представяне в медиите и социалните мрежи оформя общественото възприятие.

"Едно е протокол и подбор на облекло, друго е избор на снимка… която става публикувана в публичното пространство“, посочи министър Петрова.

Темата за дрескода на публични фигури периодично предизвиква дебат в социалните мрежи, особено при официални международни срещи, където протоколът и личният стил често се оказват в напрежение.