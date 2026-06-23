Омбудсманът на България Велислава Делчева изрази сериозно безпокойство от забавянето на разследването по сигнали за физическо и сексуално насилие над деца в социално-педагогически интернат в село Варненци, край Тутракан. По думите ѝ, повече от година след подаването на сигналите децата продължават да живеят в същата среда, а досъдебното производство все още не е приключило.

В предаването "Още от деня“ Делчева заяви, че е била сезирана за случая още в деня, в който е положила клетва като омбудсман, от УНИЦЕФ и неправителствени организации.

Проверка на място

По думите ѝ при посещението в интерната са били установени сериозни проблеми както с битовите условия, така и с образователната подготовка на децата.

"Отидохме тогава на проверка на място и видяхме доста ужасяващи неща“, каза Делчева.

Тя описа лошо състояние на сградата, липса на климатизация, амортизирано обзавеждане и ограничени възможности за обучение. Според нея част от децата в шести и седми клас са имали сериозни затруднения с четенето и разбирането на текст.

Сигнали до няколко институции

След проверката омбудсманът е сезирал Министерството на образованието, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика и прокуратурата.

Последният официален отговор по случая е получен на 11 юни тази година от Окръжната прокуратура в Силистра.

Според предоставената информация е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител и продължават процесуално-следствените действия, включително разпити и събиране на доказателства.

Критики към разследването

Делчева заяви, че е недопустимо деца, подали сигнали за насилие, да продължават да пребивават в същата среда повече от година след началото на проверките.

Това, което е изключително възмутително, е, че ти оставяш в една среда дете, което се е оплакало, че има насилие срещу него, каза Делчева

Според омбудсмана продължителното забавяне създава усещане, че приключването на разследването не се очаква в близко бъдеще.

"Това не може да бъде обяснено“

Омбудсманът отправи остри критики към действията на прокуратурата.

Абсолютно няма как да си го обясня. Не мога да си го обясня, защото това е или некомпетентност, или безхаберие, заяви Делчева по БНТ.

По думите ѝ Министерството на образованието и Държавната агенция за закрила на детето са извършили проверки и са предприели определени мерки, но те не са били достатъчни за съществено подобряване на условията за децата.

Нужда от реформа в детското правосъдие

Омбудсманът използва случая, за да постави отново въпроса за реформата в системата на детското правосъдие.

Според нея проблемът е известен от години, но държавата все още не е изградила механизми, които поставят интересите на децата в центъра на решенията.

"Това е проблем, който стои от 2008 година, все още нерешен, и държавата продължава да не поставя децата в центъра на своите решения“, посочи Делчева.

Позиция по промените в Закона за ЧСИ

В интервюто омбудсманът коментира и предложените промени в Закона за частните съдебни изпълнители.

Тя заяви, че не подкрепя проекта в настоящия му вид и настоя за по-силни гаранции за защита на гражданите, особено на хората в уязвимо положение.

Според Делчева трябва ясно да се разяснява, че предлаганата процедура е доброволна, извънсъдебна и че отказът от участие няма да води до негативни последици за гражданите.

Тя подчерта още, че ще следи внимателно за наличие на достатъчно механизми срещу натиск и злоупотреби спрямо длъжници, включително възрастни хора, лица с ниски доходи и млади хора, попаднали в задлъжнялост след теглене на кредити.