Омбудсманът на България Велислава Делчева изрази сериозно безпокойство от забавянето на разследването по сигнали за физическо и сексуално насилие над деца в социално-педагогически интернат в село Варненци, край Тутракан. По думите ѝ, повече от година след подаването на сигналите децата продължават да живеят в същата среда, а досъдебното производство все още не е приключило.
В предаването "Още от деня“ Делчева заяви, че е била сезирана за случая още в деня, в който е положила клетва като омбудсман, от УНИЦЕФ и неправителствени организации.
Проверка на място
По думите ѝ при посещението в интерната са били установени сериозни проблеми както с битовите условия, така и с образователната подготовка на децата.
"Отидохме тогава на проверка на място и видяхме доста ужасяващи неща“, каза Делчева.
Тя описа лошо състояние на сградата, липса на климатизация, амортизирано обзавеждане и ограничени възможности за обучение. Според нея част от децата в шести и седми клас са имали сериозни затруднения с четенето и разбирането на текст.
Сигнали до няколко институции
След проверката омбудсманът е сезирал Министерството на образованието, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на труда и социалната политика и прокуратурата.
Последният официален отговор по случая е получен на 11 юни тази година от Окръжната прокуратура в Силистра.
Според предоставената информация е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител и продължават процесуално-следствените действия, включително разпити и събиране на доказателства.
Критики към разследването
Делчева заяви, че е недопустимо деца, подали сигнали за насилие, да продължават да пребивават в същата среда повече от година след началото на проверките.
Според омбудсмана продължителното забавяне създава усещане, че приключването на разследването не се очаква в близко бъдеще.
"Това не може да бъде обяснено“
Омбудсманът отправи остри критики към действията на прокуратурата.
По думите ѝ Министерството на образованието и Държавната агенция за закрила на детето са извършили проверки и са предприели определени мерки, но те не са били достатъчни за съществено подобряване на условията за децата.
Нужда от реформа в детското правосъдие
Омбудсманът използва случая, за да постави отново въпроса за реформата в системата на детското правосъдие.
Според нея проблемът е известен от години, но държавата все още не е изградила механизми, които поставят интересите на децата в центъра на решенията.
"Това е проблем, който стои от 2008 година, все още нерешен, и държавата продължава да не поставя децата в центъра на своите решения“, посочи Делчева.
Позиция по промените в Закона за ЧСИ
В интервюто омбудсманът коментира и предложените промени в Закона за частните съдебни изпълнители.
Тя заяви, че не подкрепя проекта в настоящия му вид и настоя за по-силни гаранции за защита на гражданите, особено на хората в уязвимо положение.
Според Делчева трябва ясно да се разяснява, че предлаганата процедура е доброволна, извънсъдебна и че отказът от участие няма да води до негативни последици за гражданите.
Тя подчерта още, че ще следи внимателно за наличие на достатъчно механизми срещу натиск и злоупотреби спрямо длъжници, включително възрастни хора, лица с ниски доходи и млади хора, попаднали в задлъжнялост след теглене на кредити.