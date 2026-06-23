Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува подробности за предприетите действия по случая с продукта "Deutsche Markenbutter“, след като Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции на две компании заради подвеждащо предлагане на масло, информира Plovdiv24.bg.

Проверката е започнала през януари 2025 г. след подаден сигнал за продукт с марката "Deutsche Markenbutter“, който се е предлагал в търговската мрежа като краве масло. Сигналът е съдържал съмнения за разминаване между обявения и действителния състав на продукта.

Незабавни проверки в цялата страна

От БАБХ съобщават, че веднага след получаването на сигнала са разпоредени проверки в обекти за търговия на едро и дребно на територията на страната.

Взети са проби от различни партиди за лабораторен анализ, а до излизането на резултатите наличните количества са били поставени под възбрана и спрени от продажба.

Анализите потвърдили съмненията

Лабораторните изследвания са показали, че мастно-киселинният състав на продукта съответства на немлечна мазнина и не отговаря на характеристиките на краве масло, каквото е било посочено на етикета.

След резултатите БАБХ е разширила контролните действия в национален мащаб. Извършени са повече от 70 проверки, а над 6000 килограма от продукта са били възбранени.

Установени нарушения

По време на инспекциите са констатирани и други нарушения, сред които:

липса на задължителна информация на български език върху етикетите;

липса на документи за произход за част от количествата;

несъответствия в документацията за движение и проследимост на продукта.

За нарушенията са съставени актове за установяване на административни нарушения, а спрямо оператор по хранителната верига е предприета мярка за преустановяване на дейността.

Информацията е изпратена на прокуратурата

След приключване на контролните действия агенцията е стигнала до извода, че продуктът не отговаря на обявения състав и е бил предлаган на пазара като краве масло в нарушение на изискванията.

От БАБХ подчертават, че това представлява сериозно подвеждане на потребителите, поради което са предприети мерки за възбрана, изтегляне от пазара и насочване за унищожаване на наличните количества.

Работили са и други институции

От агенцията посочват, че по случая са работили и други компетентни институции. Събраната информация е изпратена на прокуратурата за преценка на последващи действия.

След постъпило искане БАБХ е предоставила цялата налична документация и на Комисията за защита на конкуренцията. Според агенцията най-важният резултат от предприетите действия е, че продуктът е бил своевременно спрян от пазара и поставен под контрол.