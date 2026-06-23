БДЖ призова пътниците в цялата страна да пазят общественото имущество и да проявяват отговорно поведение по време на пътуване. От държавния железопътен превозвач публикуваха снимки, показващи вагони в лошо състояние след вандалски прояви и замърсяване от част от пътниците.

От БДЖ посочват, че кадрите представят само част от установените щети в подвижния състав. Сред тях има изтърбушени седалки, отпадъци по пода, фасове, бутилки и остатъци от храна.

Според дружеството подобни действия водят до допълнителни разходи за ремонт и поддръжка, които иначе биха могли да бъдат насочени към подобряване на услугата.

В официална позиция БДЖ подчертава, че всеки пътник има право да очаква чиста и поддържана среда, но това изисква и съответно отношение към общото имущество.

От компанията заявяват, че опазването на влаковете и оборудването е споделена отговорност между превозвача и пътниците.

След публикацията в социалните мрежи част от коментиращите изразяват възмущение от показаното състояние на вагоните.

Сред предложенията са въвеждане на видеонаблюдение, засилена охрана и по-строги санкции срещу нарушителите.

Други потребители критикуват и поведението на част от пътниците и настояват за по-строг контрол и глоби.

Случаят отново поставя въпроса за условията в българските железници и необходимостта от по-строг контрол върху поведението на пътниците, както и върху поддръжката на вагоните.