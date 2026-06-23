Министър-председателят Румен Радев категорично заяви пред медиите, че минималната работна заплата в страната няма да бъде замразявана, като през август ще се разгледа изцяло нов механизъм за нейното определяне. Изявлението на премиера бе направено по повод появили се твърдения в публичното пространство и същевременно внесе яснота около казуса с руския гражданин Олег Невзоров и незаконното строителство във Варна, информира Plovdiv24.bg.

Нов механизъм за минималното възнаграждение

Обсъждането на параметрите за доходите ще стартира в рамките на разглеждането на държавния бюджет за 2027 година. Точният механизъм за определяне на минималното възнаграждение за 2027 година ще бъде подложен на сериозен анализ по време на среща на тристранните партньори, планирана за месец август. С това премиерът официално опроверга слуховете за спиране на ръста на най-ниските заплати.

Разкрития около Олег Невзоров и казуса във Варна

Запитан за случая с незаконното строителство във Варна и ролята на Олег Невзоров, министър-председателят поясни, че цялото пребиваване на лицето в страната е преминало под изключителното наблюдение на Министерство на вътрешните работи и на службите за сигурност. Българските служби са разполагали с предварителна информация за неговото намерение да премине границата и той е бил "прихванат“ веднага при влизането си в България. По думите на Радев, показанията на Невзоров са изключително важни, за да се стигне до същината на разследването във Варна, и именно затова му е било разрешено да влезе в страната.

Действията на прокуратурата и международният контекст

Министър-председателят напомни точното разпределение на правомощията между институциите у нас, като уточни, че МВР има право единствено да задържи лицето за 24 часа, докато повдигането на обвинения и налагането на принудителни мерки са от изключителната компетентност на прокуратурата. Радев изрази очакване държавното обвинение да вземе своето решение, след като се запознае подробно с всички факти и сведения, предоставени от Невзоров, но подчерта, че по никакъв начин не може да диктува какво да бъде то.

Премиерът разкри още, че посланикът на Украйна е бил в контакт с Министерство на външните работи миналата година по същия случай, като изрази надежда от показанията на Невзоров да се разбере дали и как дипломатът е оказвал политическо влияние. Румен Радев беше категоричен, че този специфичен въпрос изобщо не е бил дискутиран по време на официалната му среща в Брюксел с президента на Украйна Володимир Зеленски.