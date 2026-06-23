Неврохирурзите д-р Петър Илков и доц. Николай Велинов от университетската спешна болница "Пирогов“ оперираха по спешност 39-годишна бременна жена с травматична фрактура на поясен прешлен и неврологична симптоматика, получени в резултат на пътнотранспортно произшествие. Благодарение на бързата реакция и използването на последно поколение робот, интервенцията премина успешно без усложнения за майката и плода.

Спешно мултидисциплинарно решение

Преди седмица лекарският екип се събира по спешност заради състоянието на пострадалата жена. По време на извънредно обсъждане между специалисти по неврохирургия, акушерство и гинекология и анестезиология подробно се разглеждат високоспециализираните образни изследвания. Лекарите вземат незабавно решение за хирургична интервенция, за да се предотврати евентуално влошаване на неврологичния статус и развитието на трайни увреждания.

Иновативна роботизирана операция

Операцията е извършена чрез минимално инвазивна техника с помощта на последно поколение робот за гръбначна хирургия от д-р Петър Илков и доц. Николай Велинов от Клиниката по неврохирургия на "Пирогов“. По време на цялото лечение бременността се мониторира активно преди и след оперативната намеса от екипа на Отделението по акушерство и гинекология, ръководено от д-р Людмил Джунков.

Добро състояние на майката и плода

Началникът на Отделението по спинална неврохирургия д-р Петър Илков обясни, че въпреки повишената сложност на случая, операцията е преминала успешно и в следоперативния период се наблюдава обратно развитие на неврологичната симптоматика. Контролните прегледи показват добро общо състояние на пациентката и плода. Началникът на Отделението по неврохирургия за възрастни доц. Николай Велинов допълни, че случаят е отличен пример за успешното взаимодействие между различните медицински направления и за големите възможности на съвременната минимално инвазивна гръбначна хирургия.

Днес, след едноседмично болнично лечение, пациентката е изписана и се прибира у дома, като състоянието ѝ ще продължи да се проследява съвместно от екипите по неврохирургия и акушерство и гинекология.