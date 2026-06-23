Одитният доклад на Сметната палата от 338 страници безапелационно потвърди официалните становища, анализи и позиции на Института за пътна безопасност (ИПБ), изразявани през последните години. Според документите от 2021 г. до днес е налице системен провал на политическите ръководства в борбата с войната по пътищата, като основните проблеми се коренят в липсата на управление, правила и контрол, а не в недостиг на финансови средства.

От ИПБ насочват вниманието към две ключови направления в доклада, които напълно припокриват техните дългогодишни тези, информира Plovdiv24.bg.

Провал в управлението на Фонда за безопасност на движението

Одитът на върховната одитна институция на държавата доказва, че средствата от Фонда за безопасност на движението се управляват неефективно и без измерим ефект. В доклада се разглеждат конкретни периоди, включително мандатът на г-н Иван Демерджиев (22 септември 2022 г. – 6 юни 2023 г.), който към настоящия момент през 2026 г. отново заема поста министър на вътрешните работи. За визирания откъс от време Сметната палата установява, че не е било създадено специализирано звено за управление на Фонда, а проектите не са оценявани и класирани по утвърдените критерии. Допълнително се констатира пълна липса на прозрачност и публичност при разходването на ресурсите, както и неефективна организация по планирането и оценката на резултатите. От ИПБ подчертават, че министър Демерджиев дължи публичен отговор пред обществото, тъй като провалът в управлението на парите е директен провал в опазването на човешкия живот.

Институционален хаос и разминаване в данните за жертвите

Една от основните тези на експертите от ИПБ – че държавата не разполага с точна статистика за броя на загиналите – се доказва по безпощаден начин в Раздел 3.3 (стр. 108–110) от документа. При изискване на информация от Министерството на здравеопазването (МЗ) относно броя на загиналите и ранените в резултат на пътнотранспортни произшествия (ПТП) са установени дълбоки различия в данните и в тенденциите спрямо показателите, предоставяни от Министерство на вътрешните работи (МВР).

Системен извод за националната статистика

В своите обобщаващи заключения (констатации 2.17–2.18, стр. 149–150) Сметната палата излиза с тежък извод, който изцяло делегитимира досегашните отчетни успехи на вътрешното министерство. Докладът посочва, че същественото несъответствие в числата за ранени и загинали между МВР и МЗ е резултат от пълната липса на системен обмен на информация. Различният начин на отчитане не подпомага ефективното управление на процеса по осигуряване на пътната безопасност, което на експертен език прави националната статистика за ПТП напълно ненадеждна.

Позицията на Института за пътна безопасност

От екипа на ИПБ заявяват категорично, че времето на обещанията е приключило на 338-ата страница от одитния доклад. Обществото има пълното право да очаква персонална и политическа отговорност за констатирания системен разпад. От Института настояват за незабавни действия за реформиране на Фонда и пълно уеднаквяване на системите за данни между МВР и МЗ, за да може събраният от гражданите ресурс да започне да изпълнява истинската си цел – спасяването на човешки животи.