Още пет търговски вериги се включват в инициативата "Кошница с грижа“

Още пет търговски вериги се присъединяват към националната инициатива "Кошница с грижа“, съобщиха от правителствената пресслужба. Това са "Мерканто“, "РАЙ“, "Бурлекс“, BulMag и "Макао“, които ще предлагат основни хранителни продукти с най-малко 15% намаление на цените през следващите поне шест месеца.

Инициативата стартира в началото на юни след разговори между правителството и представители на търговския сектор, придружени от призиви за поемане на социална отговорност в условията на повишени разходи за живот. Тогава осем големи търговски вериги се включиха в програмата – "Билла“, "Кауфланд“, "Лидл“, "Метро“, "Фантастико“, "ЦБА“, "Минимарт“ и "ДАР“.

От правителството уточниха, че намаленията по "Кошница с грижа“ са отделни от обичайните промоционални кампании на търговските вериги и са насочени към осигуряване на по-достъпни цени за потребителите. Специален акцент е поставен върху продуктите от българско производство.

Междувременно Народното събрание прие законови промени, с които удължи с една година забраната за повишаване на цените на стоки и услуги без наличие на икономическа обосновка.

Според правителствената пресслужба сред основните цели на инициативата е и стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

"Кошница с грижа“ има потенциала да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативните практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара, посочват от правителството.