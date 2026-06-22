На 82-годишна възраст почина Феим Чаушев – дългогодишен дипломат, политик и бивш заместник-министър на външните работи. За кончината му съобщиха негови колеги от Министерството на външните работи, които го определят като човек с богат дипломатически опит и значителен принос за развитието на българската външна политика през годините на прехода и европейската интеграция на страната.

"Феим Чаушев беше уважаван професионалист, отдаден на дипломатическата служба и на каузата за развитието на добросъседските отношения на България", посочват негови колеги от външното ведомство.

Те припомнят ролята му в работата на министерството в периода преди и след присъединяването на България към Европейския съюз.

Феим Чаушев е роден на 1 март 1944 г. в село Рибино, Крумовградско. По време на т.нар. Възродителен процес името му е принудително променено на Петър Чаушев, а баща му слага край на живота си.

Завършва висше образование в Стопанската академия в Свищов и УНСС, като специализира и в Лайпциг.

Професионалната му кариера започва в МВнР, където между 1989 и 1993 г. е първи секретар, съветник и пълномощен министър. От 1993 до 1997 г. ръководи дипломатическото бюро на България в Берлин.

След това е съветник по външнополитическите въпроси към Централния съвет на ДПС. През януари 2003 г. е назначен за заместник-министър на младежта и спорта в правителството на Симеон Сакскобургготски. От август 2005 г. до март 2008 г. е заместник-министър на външните работи в кабинета на Сергей Станишев.