Опитният рибар кап. Кирчо Бръсничов, по-известен в региона като Киро Бръснича, повдигна завесата над сериозен проблем, пред който са изправени местните рибари на Южното Черноморие. Докато лодката му "Свети Илия“ акостира, препълнена с пресен улов, капитанът споделя горчивината от пазарната реалност и натиска на прекупвачите.

В разгара на сезона лодките в Приморско са пълни със сафрид. Въпреки че районът е истински рай за риболова, рибарите често са принудени да продават труда си на безценица.

Когато хванем по-големи пасажи, се принуждаваме да даваме рибата на по-ниски цени, за да не се развали. обяснява Киро Бръснича пред NOVA

Пазарният парадокс е очевиден в сериозната разлика в цените по веригата:

На лодката изкупната цена е между 2 и 6 евро за килограм (а по-дребният сортиран сафрид се продава дори за 1,5 евро). На рибните пазари цената скача между 4 и 9 евро за килограм. В заведенията порция пържен сафрид достига цени от 7,50 до 15 евро.

Според капитана прекупвачите спекулират сериозно и изкуствено надуват цените. Той призовава туристите и гражданите да си купуват риба директно от лодките, преди тя да е поела към търговската мрежа. Рибарите се надяват и самите ресторантьори да започнат да купуват стока директно от място, за да се избегне многократното оскъпяване от посредници.

Кап. Бръсничов не крие, че икономическата обстановка допълнително притиска купувачите. По думите му, след влизането в еврозоната цените са се повишили, а покупателната способност на хората е намаляла, което прави рибата в заведенията твърде скъпа за масовия потребител.

"Боли ни, че ни изкупуват продукцията много по-евтино, но това, което Бог ни е дал, трябва да го реализираме“, споделя още рибарят.

Освен традиционния сафрид, в улова на капитан Киро се появи и изненада - едър екземпляр от вида син рак.

Рибарят обяснява, че това е един от най-новите обитатели на Черно море. Макар да е изключително вкусен, синият рак е агресивен хищник, който се храни с миди, рапани и други ракообразни. Любопитен факт е, че в страни като Италия в момента има наложени квоти и забрани за улова му, но по нашето Черноморие появата му е знак за динамичните промени в морската екосистема.