Все повече работодатели включват допълнителното здравно осигуряване като част от социалния пакет на своите служители, а все повече хора избират да сключат такава полица и самостоятелно. Причината е проста – по-бърз достъп до специалисти, по-малко чакане и възможност за покриване на редица медицински разходи.

Plovdiv24.bg обобщи и провери най-важната информация за допълнителното здравно осигуряване – какво представлява, какви са неговите предимства и какво реално получават клиентите срещу месечната си вноска.

Каква е разликата между задължителното и допълнителното здравно осигуряване?

В България съществуват два вида здравно осигуряване – задължително и допълнително.

Задължителното здравно осигуряване осигурява достъп до различни медицински услуги, консултации и прегледи, които се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Допълнителното здравно осигуряване се предлага от частни застрахователни компании и надгражда възможностите, които предоставя здравната каса. То защитава застрахованото лице срещу определени медицински рискове и осигурява достъп до допълнителни здравни услуги според условията на избрания пакет.

Колко струва?

Актуалните предложения на пазара показват, че индивидуалните пакети най-често започват от около 24 евро месечно (46,93 лева), а при по-разширено покритие и включени допълнителни услуги месечната вноска може да надхвърли тази сума.

Крайната цена зависи от няколко основни фактора:

броя на застрахованите лица

при корпоративните полици по-големите групи обикновено получават по-добри условия

средната възраст на застрахованите

избрания пакет и лимитите на покритие

включените допълнителни медицински услуги

Допълнителното здравно осигуряване не е задължително. Всеки може сам да избере застраховател и пакет според своите нужди или да го получи като част от социалните придобивки, предоставяни от работодателя.

Какви са основните предимства?

Основната цел на допълнителното здравно осигуряване е да спести време, средства и неудобства при необходимост от медицинска помощ.

Сред най-често използваните услуги са:

посещение при лекар без направление от личния лекар

записване на час при специалист, който не работи със здравната каса

достъп до навременни и качествени медицински услуги в цялата страна

съдействие чрез център за обслужване на клиенти и медицински асистанс

консултации с водещи национални специалисти

ъзможност за избор на лечебно заведение, включително частни болници и клиники

Кой може да се възползва?

От допълнително здравно осигуряване могат да се възползват и лица без задължително здравно осигуряване, както и граждани на други държави, които временно пребивават на територията на България, ако това е предвидено в условията на конкретната застраховка.

Какви допълнителни разходи могат да бъдат покрити?

В зависимост от избрания пакет клиентите могат да получат възстановяване на средства за:

лекарства

дентални услуги

диоптрични стъкла

профилактични и годишни прегледи

При болнично лечение някои полици покриват и допълнителни разходи като избор на екип, престой в самостоятелна стая, медицински консумативи и други услуги, които не се заплащат от НЗОК.

Как се заплащат медицинските услуги?

Когато лечебното заведение има договор със застрахователната компания, разходите за покритите медицински услуги се заплащат директно от застрахователя.

В останалите случаи клиентът първо заплаща необходимите здравни услуги или медицински стоки, след което подава искане за възстановяване на разходите, като представя необходимите документи. Средствата се възстановяват по фактури до лимита, определен в договора.

Разходите за лекарства, медицински консумативи и помощни средства обикновено се покриват именно на този принцип – чрез възстановяване на вече извършените разходи.

От собствени наблюдения, Plovdiv24.bg може да заяви, че служителите все по-често отчитат подобна грижа като плюс и предпочетат работодатели, които предлагат това.