Преди десетина дни българската музикална сцена загуби едно от най-разпознаваемите лица на попфолка от края на 90-те години и началото на новия век. Никола Праматаров, известен на широката публика с артистичния си псевдоним Никсъна, който почина на 43-годишна възраст.

Звезда още в ученическите години

Никсъна остави ярка следа в зората на попфолка у нас. Големият му пробив на музикалната сцена се случва, когато е все още ученик – едва на 16-годишна възраст. Тогава той издава песента "Пич от класа", която претърпява светкавичен успех и го превръща в тотална звезда и любимец на феновете на жанра.

Припомняме, че тъжната вест беше споделена от неговата майка – бившата фолк изпълнителка Каролина, която от години е омъжена в Гърция и живее с новата си половинка в Атина.

Светът ми потъна в мрак! Моят скъп първороден син Никола (Никсън) напусна този свят твърде рано, оставяйки след себе си болка и празнина, които никога няма да бъдат запълнени! Моля се Бог да му отреди най-светлото място, мое дете! Ти завинаги ще живееш в сърцето ми! Благодаря искрено на всички вас, които в този тежък момент ни дарявате със съчувствие, подкрепа и добри думи!, написа тя в своя профил във фейсбук.

Няколко дни по-късно забравената звезда на чалгата бе погребан в Асеновград.

Тъмната страна на успеха

За съжаление, огромната популярност, която връхлита Никола в толкова крехка възраст, има своята висока цена и преобръща живота му.

Смята се, че именно тежестта на ранната слава е отключила проблемите на изпълнителя и го е тласнала към зависимостта от наркотичните вещества. Борбата с порока е белязала голяма част от живота му, водейки до преждевременната му кончина. Почитателите на ретро фолка ще го запомнят с енергията и хитовете, които носеше в първите години на новия век.

Според първоначалната информация Никсъна е бил намерен безжизнен в дома си. Засега официалните институции не са оповестили подробности относно обстоятелствата и причините за неговата кончина. Според източници на "Уикенд", певеца е починал от свръхдоза фентанил – отровната дрога, която взима поголовно жертви по света, а от 2 години и в България.

Семейството на изпълнителя не е пожелало да бъде направена аутопсия.