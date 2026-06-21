Роми от столичния квартал "Христо Ботев“ излязоха на протест срещу дилърите на наркотици и разпространението на дрога в района.

Демонстрацията се проведе под надслов "Не на дрогата“, а участниците настояха за ефективни мерки срещу наркоразпространението.

Местните жители призоваха полицията и правораздавателните органи за по-активна намеса в борбата с проблема, който според тях застрашава живота и здравето на децата и младите хора в ромската махала.

Органите на реда много добре знаят кои са дилърите. Ние разчитаме на тях да си свършат работата. Не искаме децата ни да се тровят. Каква е гаранцията, че утре моят внук или вашето дете няма да стане наркоман?, заяви един от простестиращите – Димитър Митрев-Лъки.

Протестът беше подкрепен и от звездата на боксов клуб "Левски“ – Борислав Велев-Рой, който обясни, че е на него и застава зад исканията на хората, защото има малки деца и не иска те да бъдат жертва на дилърите на наркотици.

"Затова заставам твърдо зад тези пострадали хора и се надявам да има справедливост. Не само в този квартал, а във всички да се спрат наркотиците, за да живеем нормален живот като нормални хора“, посочи той.