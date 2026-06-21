Роми от столичния квартал "Христо Ботев“ излязоха на протест срещу дилърите на наркотици и разпространението на дрога в района.
Демонстрацията се проведе под надслов "Не на дрогата“, а участниците настояха за ефективни мерки срещу наркоразпространението.
Местните жители призоваха полицията и правораздавателните органи за по-активна намеса в борбата с проблема, който според тях застрашава живота и здравето на децата и младите хора в ромската махала.
Протестът беше подкрепен и от звездата на боксов клуб "Левски“ – Борислав Велев-Рой, който обясни, че е на него и застава зад исканията на хората, защото има малки деца и не иска те да бъдат жертва на дилърите на наркотици.
"Затова заставам твърдо зад тези пострадали хора и се надявам да има справедливост. Не само в този квартал, а във всички да се спрат наркотиците, за да живеем нормален живот като нормални хора“, посочи той.