По време на активния летен туристически сезон по Южното Черноморие се засилват дискусиите около ценовото ниво в курортите, като особено внимание привлича Слънчев бряг.

Част от туристите изразяват недоволство и твърдят, че почивката е поскъпнала осезаемо. Като пример се посочва популярната бърза храна дюнер, който в някои обекти достига цена от около 8 евро. Според някои посетители това е значително увеличение спрямо предишни години, когато разходите са им се стрували значително по-ниски. Турист от Великобритания споделя, че предишни цени, когато е използвана местната валута, са били значително по-достъпни, а сега една вечеря за двама души може да достигне около 40 евро.

Освен в заведенията, туристи съобщават за по-високи цени и в хранителните магазини. Споменава се цена от около 4 евро за кутия мляко, което предизвиква недоволство и дори търсене на по-евтини алтернативи в други търговски обекти. Това създава усещане за неравномерност в ценовата политика и различна достъпност на основни продукти.

Подобна ситуация се наблюдава и при плодовете и зеленчуците. На сергиите в курорта килограм череши достига до около 8,90 евро, докато по-некачествените стоки могат да се намерят значително по-евтино - около 2,90 евро. Това голямо разминаване в цените допълнително засилва впечатлението за липса на единни стандарти.

Разлики се откриват и в заведенията за хранене. Местни жители посочват, че една и съща порция риба, например скумрия, може да струва 4,50 евро в едно заведение и 13 евро в друго. Това води до усещане за "аномалии“ в ценообразуването, които затрудняват ориентацията на туристите.

Наред с критиките обаче има и по-положителни мнения. Някои туристи, включително посетител от Ирландия, споделят, че цените са сравними с тези в техните държави и дори определени услуги като закуска или таксита могат да бъдат по-скъпи в други страни. Те посочват, че при ол инклузив почивките разходите остават предвидими и често по-благоприятни.

Представители на бизнеса и хотелиерите от своя страна твърдят, че увеличението на цените е ограничено и обикновено не надвишава около 10% спрямо предходната година.

При всички случаи има някакво поскъпване в сравнение с миналото лято, но това се случва и в цяла Европа. Специално за Слънчев бряг смея да твърдя, че е доста по-евтино дори от вътрешността на страната от големите градове. казва пред БНТ хотелиерът Теодор Пастармаджиев

Хотелиери допълват, че много туристи не изразяват недоволство от цените, особено когато са настанени на ол инклузив база, и дори определят почивката като бюджетна. В същото време се отбелязва, че профилът на туристите се променя и все повече се наблюдава търсене на по-икономични варианти.