По време на активния летен туристически сезон по Южното Черноморие се засилват дискусиите около ценовото ниво в курортите, като особено внимание привлича Слънчев бряг.
Част от туристите изразяват недоволство и твърдят, че почивката е поскъпнала осезаемо. Като пример се посочва популярната бърза храна дюнер, който в някои обекти достига цена от около 8 евро. Според някои посетители това е значително увеличение спрямо предишни години, когато разходите са им се стрували значително по-ниски. Турист от Великобритания споделя, че предишни цени, когато е използвана местната валута, са били значително по-достъпни, а сега една вечеря за двама души може да достигне около 40 евро.
Освен в заведенията, туристи съобщават за по-високи цени и в хранителните магазини. Споменава се цена от около 4 евро за кутия мляко, което предизвиква недоволство и дори търсене на по-евтини алтернативи в други търговски обекти. Това създава усещане за неравномерност в ценовата политика и различна достъпност на основни продукти.
Подобна ситуация се наблюдава и при плодовете и зеленчуците. На сергиите в курорта килограм череши достига до около 8,90 евро, докато по-некачествените стоки могат да се намерят значително по-евтино - около 2,90 евро. Това голямо разминаване в цените допълнително засилва впечатлението за липса на единни стандарти.
Разлики се откриват и в заведенията за хранене. Местни жители посочват, че една и съща порция риба, например скумрия, може да струва 4,50 евро в едно заведение и 13 евро в друго. Това води до усещане за "аномалии“ в ценообразуването, които затрудняват ориентацията на туристите.
Наред с критиките обаче има и по-положителни мнения. Някои туристи, включително посетител от Ирландия, споделят, че цените са сравними с тези в техните държави и дори определени услуги като закуска или таксита могат да бъдат по-скъпи в други страни. Те посочват, че при ол инклузив почивките разходите остават предвидими и често по-благоприятни.
Представители на бизнеса и хотелиерите от своя страна твърдят, че увеличението на цените е ограничено и обикновено не надвишава около 10% спрямо предходната година.
Хотелиери допълват, че много туристи не изразяват недоволство от цените, особено когато са настанени на ол инклузив база, и дори определят почивката като бюджетна. В същото време се отбелязва, че профилът на туристите се променя и все повече се наблюдава търсене на по-икономични варианти.