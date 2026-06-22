Столичната община (СО) ще използва всички налични законови инструменти, за да защити публичния интерес и да спре изграждането на 215-метровия небостъргач на бул. "Черни връх“. Това обявиха официално от пресцентъра на общината.

Въпреки неотдавнашното решение на Върховния административен съд (ВАС), което потвърди отмяната на предишна кметска заповед поради процедурни пропуски, градската управа е категорична, че няма да се откаже от битката. Ако бъде реализиран, обектът ще се превърне в най-високата сграда не само в България, но и на Балканите (ако изключим Истанбул от сметките), изпреварвайки досегашните рекордьори (б.р. - Avaz Twist Tower) с внушителните си над 50 етажа. Според СО обаче, проект с подобни размери драстично надвишава параметрите, заложени в Общия устройствен план (ОУП) на София и заплашва да блокира района.

В директен отговор на забележките на магистратите, кметът на София Васил Терзиев подписа нова заповед за служебно изменение на Плана за застрояване на терена, разположен в непосредствена близост до голям столичен мол.

Основната разлика между настоящия и предходния административен акт е отстраняването на техническите дефекти, които станаха причина за неуспеха на общината в съда.

Към новата заповед вече е приложена изискуемата скица-предложение за изменение на Подробния устройствен план (ПУП).

Новият документ точно дефинира обхвата на изменението - елемент, чиято липса в предходния акт беше основният мотив на ВАС да го отмени с аргумента, че се възпрепятства установяването на точните параметри на промяната.

"Няма да спрем да се борим за това, което смятаме за правилно решение за града“, коментира кметът Васил Терзиев, заричайки се София да не отстъпва от позицията си спрямо мегапроекта.

Казусът с огромната сграда доведе и до политически искри в управлението на столицата. По повод критиките от страна на лидера на "Спаси София“ Борис Бонев, Терзиев реагира емоционално: "Обвиняват ме за всички грехове на земята“.

Въпреки напрежението, екипът на кмета остава обединен около тезата, че столицата има нужда от различен тип градоустройство. Заместник-кметът по направление "Градско планиране и развитие“ арх. Любо Георгиев подчерта дългосрочната цел на новата заповед:

"Работим за постигането на балансирано развитие на територията. Целим сградите, функциите в тях и инфраструктурата да работят в синхрон.“

Предстои да се види как инвеститорите на 215-метровия проект ще реагират на новия ход на Столичната община и дали казусът отново ще стигне до съдебната зала.