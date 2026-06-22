През нощта явленията в по-голямата част от Западна България ще стихнат и в почти цялата страна ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северозападна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, съобщиха от НИМХ.

Утре още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки.

В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в Западна България от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен, предимно северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.