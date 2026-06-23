Апелативният съд потвърди окончателно най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ за Красимир Алексиев и Росен Иванов, свързани с групата на "Калашниците“, както и за шофьора Васил Филипов. Магистратите отхвърлиха жалбите на защитата и решиха, че тримата обвиняеми трябва да останат в ареста заради високата им обществена опасност и събраните доказателства.

Мотиви на съда и обвинения срещу "Калашниците“

Според взетото решение мерките за неотклонение на Красимир Алексиев и Росен Иванов са изцяло мотивирани от събраните по делото писмени материали, документи и свидетелски разкази. Срещу двамата са повдигнати обвинения за принуда и отправени заплахи, а събраните данни и показания сочат, че те са участвали също в група за лихварство и сводничество. Според магистратите съществува реална опасност те да извършат друго престъпление, докато за други лица от същата група се разследват обвинения за отвличания и нанесени телесни повреди.

Критиката на защитата и спорните показания

Защитата на задържаните изрази категорично несъгласие с решението на съда и подчерта, че наличните доказателства по никакъв начин не потвърждават извършването на престъпление. Адвокатът на Росен Иванов – Иво Найденов, разкритикува провеждането на разпит на свидетел, без изрично да е посочено по кое точно досъдебно производство се случва това. По думите на юриста е недопустимо обвинението да се гради само на твърденията на пострадалия за събития от 2023 г., за които той се е сетил едва три години по-късно, през 2026 г., под влияние на телевизионно изявление на министъра на вътрешните работи. Защитникът допълни, че разследващите настояват за задържане на хората, без да разполагат с категорични доказателства за престъпна дейност.

Тежката катастрофа и разследването в "Ботунец“

Апелативният съд потвърди мярката за неотклонение "постоянен арест“ и за Васил Филипов, който е привлечен под отговорност за предизвикването на тежко пътнотранспортно произшествие с причиняване на смърт на повече от едно лице. Филипов е един от водачите, които се врязаха в автобус на "Челопешко шосе“, в резултат на което загинаха четирима души, а десетки други бяха ранени. Именно този сериозен инцидент привлече вниманието на правоохранителните органи към групата на "Калашниците“ и провокира провеждането на мащабна специализирана полицейска акция с последвали масови арести на територията на столичния квартал "Ботунец“.