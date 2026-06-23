Софийската градска прокуратура повдигна обвинение в убийство срещу 31-годишния Румен Ш. заради фаталния инцидент на Лъвов мост в столицата, при който вчера около 18:10 часа след спор за 40 евро бе избутан и загина 36-годишният Къци М. Нападателят е задържан с прокурорско постановление, докато тече първоначалното разследване на случая.

Държавното обвинение ще настоява пред съда за налагането на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“ в четвъртък, информира Plovdiv24.bg.

Правна квалификация и разследване

Според официалните данни от Софийската градска прокуратура, Румен е подведен под отговорност по основния член от Наказателния кодекс за умишлено убийство, който предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. Наблюдаващият прокурор е разпоредил задържане на обвиняемия за срок до 72 часа. От държавното обвинение уточняват, че с напредването на разследването, което се води от СДВР под надзора на СГП, правната квалификация на извършеното деяние може да бъде променена. На този етап прокуратурата не назовава официално мотивите и имената на замесените лица в съобщението си.

Хронология на инцидента и реакция на службите

Тежкото престъпление бе извършено посред бял ден в центъра на София, след като пострадалият е избутан през парапета на моста и е паднал върху бетонната част от коритото на реката. Непосредствено след инцидента органите на реда задържаха общо трима души на видима възраст между 20 и 30 години. На мястото на трагедията са пристигнали и екипи на пожарната, които са използвали стълба, за да достигнат до тялото на починалия, като в близост е имало и полицейски патрул. В социалните мрежи очевидци коментират с възмущение, че линейката е пристигнала на мястото чак след 45 минути, въпреки че централата на "Спешна помощ“ се намира в непосредствена близост до Лъвов мост.