Премиерът Румен Радев участва в официалната церемония по откриване на новите производствени мощности на "Алкомет“ АД в Шумен. Инвестицията е на стойност 70 млн. евро и е насочена към разширяване и модернизация на производствените мощности на компанията. В резултат от реализацията ѝ са разкрити 160 нови работни места и е внедрено високотехнологично оборудване в ключови производствени звена.

Параметри на новите мощности

Производственият капацитет на валцовите продукти достига 115 000 тона годишно, а на пресовите продукти – 45 000 тона. Разширеното продуктово портфолио ще обслужва сектори като автомобилостроене, електромобилност, възобновяема енергия и строителство, съобщиха за Plovdiv24.bg от правителствената пресслужба.

Премиерът Радев припомни, че в качеството си на президент през 2024 г. е дал старт на мащабната инвестиция.

"Когато заедно с г-н Индже натиснахме бутона на първия бетоновоз, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да се осъществи само за 18 месеца. Днешното знаменателно събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната власт“, отбеляза Радев.

В изказването си министър-председателят Румен Радев подчерта, че събитието надхвърля индустриалните измерения на проекта. Наред с положителната статистика, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното производство. То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-икономическите отношения между България и Турция, както и на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика“, заяви премиерът.

Румен Радев изрази увереност, че въпреки предизвикателствата, правителството ще продължи да работи за внедряването на високотехнологични производства с висока добавена стойност и за завоюването нови позиции на международните пазари.

Премиерът поздрави кмета на община Шумен Христо Христов за съдействието при реализирането на проекта, както и екипа на "Алкомет“ АД за професионализма и устойчивостта. Министър-председателят подчерта и значението на корпоративната социална отговорност на компанията, включително нейния принос към образованието.

В събитието участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който подчерта, че българското правителство ще продължи да подкрепя инвеститорите и да осигурява бърза административна работа по отношение на стратегическите инвестиции.

Бюджетът

Министър-председателят изрази надежда редовният бюджет да бъде представен до края на този месец.

"Почти денонощно работим по него и се търсят всички варианти, така че да бъде намален дефицитът и да теглим възможно по-малък дълг, но няма как да се случи от такъв висок дефицит, който заварихме, изведнъж да слезем на три процента и то с малко заем или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 млрд. лв. дълг миналата година", посочи Радев.

Няколко са отправните положения. Наистина пари в хазната няма. На второ място - всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да вземе от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивидент и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До такава степен са декапитализирани, обясни премиерът Радев.

"Освен това не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година и всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента. Оттук нататък работим много сериозно в две направления – повишаване на събираемостта с редица мерки, които ще чуете при представянето на бюджета и ограничаване на разходите. По същия начин ще ги чуете, когато бъде представен бюджетът“, уточни Радев.