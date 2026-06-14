В град Шипка приключи пореден етап от обновяването на уличната инфраструктура – проект, който местните жители очакваха от години. Улиците "Димовец“, "Осми март“, "Гавраил Пинтев“ и "Шейново“, доскоро известни с прах, кал и компрометиран асфалт, вече са с изцяло нова настилка.

Промяната стана възможна след реконструкцията и подмяната на водопроводната мрежа в югоизточния квартал през 2025 г. Година след изкопните дейности най-засегнатите улици бяха възстановени поетапно, а стратегическата ул. "Димовец“, която свързва източната и западната част на града и води към ключовото кръстовище Казанлък – Пловдив – Габрово – Шипка, вече е с напълно обновен вид.

Най-радостни от промяната се оказаха децата, които първи изпробваха новия асфалт с велосипеди, тротинетки и ролери. Според местните жители това е най-ясното доказателство, че усилията си струват – детски смях и оживление се върнаха по улиците на квартала.

Кметството на Шипка изказва благодарност към кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и към Общинския съвет за осигурените средства от общинския кредит, благодарение на които проектът е реализиран.

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Работата продължава. Южната част на ул. "Шейново“ вече е асфалтирана, предстои цялостното ѝ завършване, както и полагане на нова настилка по ул. "Стара планина“ след предстоящата подмяна на водопроводната мрежа.

От кметството заявяват, че с общи усилия и последователност Шипка ще продължи да се превръща в по-уютно, подредено и привлекателно място за живеене.