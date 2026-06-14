За километрични задръствания по автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив съобщават пътуващи по аутобана през целия днешен ден. Заради продължаващите ремонти в района на "Траянови врата" се образуват огромни тапи, които започват километри преди тунела.

В самото съоръжение трафикът е буквално парализиран и в двете ленти, като колите се движат с не повече от няколко километра в час. Колоната се движи бавно почти до края на стеснения участък. Ситуацията се усложнява допълнително от няколко леки катастрофи, станали вследствие на постоянното тръгване и спиране.

На място са разположени патрули на "Пътна полиция", които се опитват да регулират движението. Властите апелират шофьорите да карат внимателно и да спазват необходимата дистанция.

На 17 юни – сряда, движението ще е в две ленти за София и една за Бургас. Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно поставената пътна сигнализация.