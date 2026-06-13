България е на крачка от възобновяването на един от най-обсъжданите енергийни проекти у нас – разширението на ПАВЕЦ "Чаира“ чрез изграждането на язовир "Яденица“. Това стана ясно след среща между министър-председателя Румен Радев и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Проектът получи подкрепа от Брюксел и бе включен сред приоритетните инициативи от взаимен интерес за Европейския съюз.

Очакванията са разширената система да играе ключова роля за съхранението на енергия от възобновяеми източници и за балансирането на електроенергийните мрежи в региона.

Проект с дълга история

Строителството на язовир "Яденица“ започва още през 1994 г., но през годините е спирано неколкократно. Последното прекъсване дойде след жалби на природозащитни организации, които оспориха екологичните оценки на проекта.

Язовирът е планиран в източната част на Рила по поречието на река Яденица. Чрез седемкилометров тунел той трябва да бъде свързан с язовир "Чаира“, като увеличи водния ресурс за работа на помпено-акумулиращата централа.

Какво ще се промени

Според поддръжниците на проекта разширението значително ще увеличи времето, през което ПАВЕЦ "Чаира“ може да произвежда и съхранява електроенергия.

В момента централата може да работи около 8,5 часа в генераторен режим и 10,7 часа в помпен режим. След реализацията на проекта този капацитет може да нарасне до около 20 часа в генераторен режим и над 22 часа в помпен режим.

Това би позволило по-ефективно използване на електроенергията, произведена от слънчеви и вятърни мощности в България, Румъния и Гърция.

Природозащитници предупреждават за рискове

От риболовно сдружение "Балканка“ продължават да се противопоставят на проекта. Според представителя на организацията Димитър Куманов районът е разположен в близост до геоложки разлом, което според него създава риск за бъдещото съоръжение.

Организацията поставя под въпрос и въздействието върху околната среда, включително върху защитени местообитания и видове в района.

Според природозащитниците част от екологичните процедури не са достатъчно актуализирани и те вече са сезирали Европейската комисия с нов сигнал.

Геолози отхвърлят опасенията

Експерти от Геологическия институт към БАН защитават проекта. По думите на доц. Александър Радулов разломната зона в района е неактивна и е отчетена при проектирането на съоръжението. Според него действащите изисквания за антисеизмично строителство гарантират необходимата безопасност на бъдещия язовир.

Позицията на институциите

От Министерството на енергетиката и Националната електрическа компания посочват, че след приключването на екологичните процедури Европейската комисия е включила "Яденица“ сред проектите от общ и взаимен интерес за Европейския съюз.

Това отваря възможност за кандидатстване за европейско съфинансиране по Механизма за свързване на Европа.

От Министерството на околната среда и водите допълват, че решението по оценката за въздействие върху околната среда остава валидно, тъй като през 2022 г. е започнало изпълнение на част от проекта.

Стратегическо значение за региона

Основната функция на ПАВЕЦ "Чаира“ е да балансира електроенергийната система чрез съхранение и последващо освобождаване на енергия в пиковите часове.

След евентуалното разширение централата може да поеме по-значима роля не само за България, но и за съседните държави, които увеличават дела на производството от възобновяеми енергийни източници, информира БНТ.

Проектът обаче остава предмет на оживени дебати между институции, експерти и природозащитни организации, а окончателната му реализация ще зависи от предстоящите процедури и решения на компетентните органи.