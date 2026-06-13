Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавни проверки на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ по два тежки случая – смъртта на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. Целта е да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичните инциденти.

Проверка след смъртта на 6-месечно бебе

По информация на Министерството на здравеопазването 6-месечното дете е било хоспитализирано първоначално в болницата в Попово, след което е транспортирано до МБАЛ – Търговище, където по-късно е починало.

Екипите на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ ще проверят подробно хронологията на събитията, действията на медицинските специалисти и спазването на диагностично-лечебните алгоритми.

Разследват и случай в Сливен

Министър Ивкова е разпоредила спешна проверка и по случая с починалата родилка в САГБАЛ "Ева“ в Сливен. Инцидентът е от изминалата седмица.

Проверката ще установи дали са допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушения на утвърдените медицински стандарти.

Ще бъдат търсени категорични отговори

Министерството на здравеопазването е изискало пълно съдействие от ръководствата на всички лечебни заведения, свързани с двата случая.

"Всеки един детайл около тези два трагични случая ще бъде детайлно разследван. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори“, заяви министър Катя Ивкова.

От ведомството посочват, че резултатите от докладите на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ ще бъдат оповестени публично след приключване на проверките.

Министерството на здравеопазването изрази съболезнования към семействата и близките на починалите.