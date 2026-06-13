Двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация са установени при аутопсията на шестмесечното бебе, починало след транспортиране от Попово към болница във Варна. Това съобщи директорът на МБАЛ – Търговище д-р Иван Светулков. По случая министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди спешна проверка.

Детето е било прието в изключително тежко състояние

По думите на д-р Светулков сигналът за транспортиране на бебето от болницата в Попово е получен късно вечерта. След пристигането му в Търговище детето е било прегледано незабавно от медицински екип. Лекарите са организирали спешното му транспортиране до лечебно заведение във Варна.

Смърт по време на транспортиране

Въпреки предприетите действия бебето е починало в линейката по време на пътуването към Варна. Директорът на болницата подчерта, че според наличната информация не става въпрос за пропусната възможност за лечение.

Данни за здравословното състояние

Дежурният лекар в Детското отделение д-р Айсун Османова-Еминова уточни, че детето е момче, родено по естествен път във Велико Търново и с ниско тегло. По думите ѝ бебето е живеело в Поповско и не е имало личен лекар. Тя допълни, че не са били поставени задължителните имунизации по националния ваксинационен календар.

Започва пълна проверка

По случая предстои проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“. От лечебното заведение съобщиха, че ще бъдат изискани всички медицински документи и ще бъдат изслушани медицинските специалисти, които са участвали в лечението и транспортирането на детето.

След приключване на проверката ще бъде изготвен официален констативен протокол с резултатите от разследването.