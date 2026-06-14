Преди около четири години агробизнесменът от пловдивското село Трилистник Красимир Кумчев, един от най-големите производители на ябълки в България, известен като "Кралят на ябълките“ - ликвидира своите ябълкови градини. Днес тези насаждения са трансформирани в зеленчукови полета, за които основно се грижат неговите синове.

В социалните мрежи преди 20-ина дни той представи критичен анализ на развитието на земеделския сектор в страната, като поставя акцент върху силно намаляване на производствения капацитет и промяна в структурата на пазара през последните близо две десетилетия.

Какво ни казва той днес?

С този пост преди месец отправих персонална покана към четирима бивши министри на земеделието да обсъдим нуждата от реформа в селското стопанство.

Готови ли сме за такава? И каква да бъде?

Срещата се състоя вчера в летния ми офис в Трилистник. През следващите дни ще представим общите позиции, до които достигнахме.

Независимо от различните ни биографии, политически възгледи и решения през годините, успяхме да седнем на една маса и в продължение на часове да разговаряме за бъдещето на българското земеделие.

Заставаме с имената си и с убеждението от този разговор да се роди нещо полезно. Едно е сигурно: България има нужда не просто от поредната стратегия, а от истинска аграрна реформа.

Как я виждаме - ще разберете скоро.