Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат увеличени със 7,8% от 1 юли, за да се гарантира еднакво третиране на всички групи пенсионери. Това съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова преди началото на заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който се събира, за да утвърди решението.

Предстоящите промени и финансовите параметри около осигурителната система в страната са ключов акцент в дневния ред на държавните институции, информира Plovdiv24.bg. Министър Ефремова, която е член на Надзорния съвет на НОИ, поясни, че направените предварителни изчисления сочат сигурно приемане на предложението. С този акт, успоредно с гласуваното от Народното събрание решение за минималната пенсия и предложението за еднакъв ръст на социалната пенсия за старост, ще се затвори кръгът от мерки за равно процентно увеличение на всички пенсионни форми.

Разчети и финансово обезпечаване на увеличението

Планираното осъвременяване със 7,8% на пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., ще изисква допълнителен финансов ресурс в размер на 513 млн. евро. Увеличението на социалната пенсия за старост със същия процент ще струва на хазната още 9,8 млн. евро за настоящата година. Необходимите средства ще бъдат заложени и предложени в предстоящия законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Социалният министър беше категорична, че няма никаква опасност гражданите да не получат по-високите си суми през юли, тъй като правителството работи активно за осигуряването на нужния ресурс за навременни плащания.

Промени в добавките и устойчивост на системата

Като част от мерките за стабилизиране на сектора се предвижда отпадане на ковид добавката за новите пенсионери, което ще спести на бюджета около 13 млн. евро. Министър Ефремова уточни, че целта не е просто реализиране на спестявания, а цялостно възстановяване на реалната функция на осигурителната система. Според нея отношенията в рамките на тази структура не трябва да включват добавки, които по същество са присъщи за социалната система. Настояването на министерството е през следващата година пенсионният модел да остане предвидим и устойчив, базирайки се изцяло на фундаменталния си принцип: принос – права.

Държавният бюджет и подкрепата за уязвимите групи

В момента в държавната администрация текат интензивни обсъждания по всички параметри на националния бюджет за 2026 г. По отношение на въпроса дали се предвижда нов размер на енергийното подпомагане за гражданите, социалният министър обясни, че конкретните решения за различните уязвими групи от населението предстои да бъдат взети на по-късен етап, след като приключат всички детайлни финансови разчети и анализи.