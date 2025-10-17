ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пуснаха част от мъжете, замесени в еротичната афера
Автор: Ивет Калчишкова 13:46Коментари (0)180
© Plovdiv24.bg
Асен Бошнаков, Атанас Благоев и Петьо Палазов, обвинените в разпространението на клипчета с порнографско съдържание в еротичен сайт, излизат от ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Апелативните магистрати им наложиха мярка за неотклонение "подписка" . Митко Бошнаков бе оставен зад решетките с мотивите, че свързан с инкриминираната дейност, както и че има опасност да се укрие. 

Припомняме, че става въпрос за мащабно разследване, свързано с производство и разпространение на порнографски материали и пране на пари.

Сле сигнала, разследването доведе до серия претърсвания и задържания в няколко населени места, включително Пловдив и село Скутаре. 

Разследването сочи, че Митко Бошнаков е действал в продължение на 4 години. В този период той е склонявал жени, включително непълнолетни, да участват в заснемането на порнографски материали, като някои от тях са били принуждавани. Според прокуратурата, от тези видеа са генерирани огромни приходи – милиони в паунди, евро и левове.

Само от материалите, заснети с една от жените, се доказва печалба от 2 800 000 британски паунда. При това Бошнаков няма нито един деклариран доход за този период. В помещения, използвани за заснемане на видеата, са открити професионално оборудване, осветление и техника, предназначени за заснемане и разпространение на съдържанието. Разпитани са вече три от участничките, а предстои проследяване на банкови преводи, по които за по-малко от година са преминали близо 3 милиона паунда – над 7 милиона лева.

Според данните, Бошнаков е купувал автомобили, апартаменти и е подарявал големи суми на свои роднини. Всички тези разходи са извършвани със средства от банкови сметки, свързани с незаконната дейност. Парите, твърди прокуратурата, са били "изпирани“ чрез търговската дейност на фирма за продажба на маратонки, якета и парфюми, формално регистрирана на негово име. В разследването е замесен и Асен Бошнаков – близък роднина на Митко. При претърсване в село Скутаре е открит склад за обувки и големи количества стока без документи. Разследващите твърдят, че Асен и синовете му са внасяли злато от Турция контрабандно, както и други стоки, с цел препродажба.

С парите от порнографските материали са финансирани и тези търговски операции. При един от разговорите между участниците става ясно, че само едно видео е било гледано 176 000 пъти за няколко часа, като всеки от замесените е получил около 30 долара на гледане – печалба, която набъбва до шестцифрени суми за ден.

В схемата е участвал и Атанас Благоев, описван от прокуратурата като "финансовият посредник“ на групата. Неговата роля е била да прикрива произхода на парите и да ги обмени в различни валути. При една от последните операции Благоев е получил 1 240 000 лева, предназначени за обмен в София, като е задържал 24 000 лева за "услугата“. В автомобила му, спрян на магистрала в деня на арестите, са открити 640 000 евро в брой.

Нито един от замесените не е представил документи за законен произход на средствата. Благоев е бил в постоянен контакт с Асен Бошнаков и синовете му, които също ще бъдат привлечени като участници в организирана престъпна група (ОПГ). В схемата е замесен и Петър Палазов, собственик на чейндж бюро, който е съдействал при обмена на големи суми пари. Според прокуратурата, той е участвал в последната сделка, при която обмяната е извършена в БНБ от името на трето лице, което тепърва ще бъде задържано.

След валутната операция средствата са били върнати на Благоев и Палазов. Именно тези 640 000 евро в автомобила са смятани за общи пари. Разследващите работят по няколко линии – данъчни престъпления, укриване на доходи, пране на пари и незаконно производство и разпространение на порнографски материали. Прокуратурата подчерта, че разследването е в начален етап, но събраните доказателства вече очертават сложна престъпна мрежа, действала на територията на Пловдив, София и други градове.

Синовете на Асен все още не са привлечени като обвиняеми, като причината е, че и към момента Бошнакови се издирват, като има данни, че са напуснали пределите на страната.


Още по темата: общо новини по темата: 5
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пристигнаха първите 120 греди за Хуманитарната гимназия в Пловдив...
13:16 / 17.10.2025
Келеши хвърлят предмети по автомобили над Тунела
11:57 / 17.10.2025
Трети пореден фалстарт на ключово дело в Пловдив
11:32 / 17.10.2025
Газова бутилка гръмна в жилище в Пловдив
10:07 / 17.10.2025
"Ден на отворените врати" в жилищен парк Royal Garden тази събота...
09:06 / 17.10.2025
Започва дългоочакваният ремонт в ОУ "Тодор Каблешков" в Пловдив
08:51 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация
22:16 / 15.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, но се оказа грешка
11:19 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронното записване в детските градини
Разпадането на правителството “Желязков”
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: