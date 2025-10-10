© Plovdiv24.bg В Окръжен съд Пловдив доведоха с белезници четиримата обвиняеми, за които Plovdiv24.bg съобщи вчера. Това са Атанас Благоев, Асен Бошнаков, Петър Палазов и Митко Бошнаков.



Те са привлечени като обвиняеми за това, че през периода 01.01.2025 г. до 07.10.2025 г. в Пловдив, са участвали в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение, като групата е създадена с користна цел – да върши престъпление по чл. 253 ал.3 т.1 ал. 1 от Наказателния кодекс - пране на пари,, в изпълнение на решение на организирана престъпна група – престъпление по чл. 321 ал.3 пр.1 вр. ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 7 октомври в Пловдив е проведена специализирана полицейска операция на служители от отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. Четиримата обвиняеми са задържани след извършени процесуално-следствените действия, при които са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.



Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. По този начин например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара. Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и други. Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.



