Граждански протест се проведе пред сградата на Апелативния съд в Пловдив. Акцията, организирана от близки, приятели и почернени граждани, съвпадна с разглеждането на втора съдебна инстанция на делото за тежката катастрофа, при която загинаха трима членове на семейство Пушкови, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Недоволството на хората е породено от наложеното наказание на първа инстанция, което според тях е несправедливо ниско.

Адвокат Илия Тодоров, който представлява близките на загиналите, разясни мотивите на защитата да обжалва присъдата и коментира парадоксите в съдебното решение:

"Законовото наказание за подобно престъпление е между 15 и 20 години лишаване от свобода. Въпреки тежестта на случая, съдът избра абсолютния минимум от 15 години затвор. Поради факта, че подсъдимият избра делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, съдът бе длъжен по закон да намали наложеното наказание с една трета. Така присъдата беше редуцирана на 10 години.

Въпросът е, че ние категорично не сме съгласни на подсъдимия да се налага възможно най-ниското наказание, предвидено в закона. Говорим за водач, който отне живота на едно цяло българско семейство - майка и баща, оставяйки сирак 7-годишно момиченце, което самото е с множество наранявания.“

Адвокат Тодоров обърна специално внимание на шофьорското минало на подсъдимия, определяйки го като "пътен рецидивист“, макар и терминът да не е юридически легален:

"За краткия си стаж от около 5 години, този водач има близо 40 нарушения на пътя! Смятаме, че тази чудовищна трагедия не е била случайност или лош късмет, а е била неизбежна с подобно поведение на пътя. Говорим за изключително недисциплиниран водач, който при това е професионалист и управлява тежка, многотонна машина.

От шофьор с най-високата професионална категория се очаква да бъде още по-внимателен и дисциплиниран. Когато изпуснеш от внимание такава машина и навлезеш в насрещното движение, резултатът е ясен. Чист късмет е, че в този момент на пътя е бил само автомобилът на семейство Пушкови. Ако пред или зад тях имаше друга кола, хората в нея щяха да последват същата съдба.

ГАЛЕРИЯ: Протест на близките на загиналото на Околовръстното семейство ‹ Виж всички 13 снимки ›

Делото на втора инстанция се преразглежда единствено заради жалбата на пострадалото семейство. Прокуратурата не е внесла протест срещу решението.

"Единствено ние обжалваме. От страна на подсъдимия няма жалба, което е логично, тъй като те получиха минималната възможна присъда. Надяваме се Апелативният съд да наложи по-високо наказание. Ние ще се борим за максималните 20 години лишаване от свобода, които след законовата редукция от една трета да станат малко над 13 години. Настоящата присъда категорично не е справедлива.“

Запитан какво точно е взел предвид съдът на първа инстанция, за да наложи толкова лека присъда, адвокат Тодоров обясни:

"На практика ние не спорим по фактите и обстоятелствата, които съдът е приел. В решението е записано, че подсъдимият е отнел живота на цяло семейство, че е карал със силно превишена скорост от 90 км/ч при ограничение от 60 км/ч, както и че е навлязъл изцяло в насрещното платно, без да остави никакъв шанс на семейство Пушкови да избегнат сблъсъка.

Парадоксът е в мотивите на съда. Магистратите са използвали тези тежки обстоятелства накуп, за да квалифицират случая като "особено тежък". Дори само едно от тези обстоятелства беше достатъчно за тази квалификация. След това обаче съдът реши, че не може да ги използва втори път при индивидуалното определяне на размера на наказанието, дали да бъдат 15, 17 или 20 години, тъй като веднъж вече са послужили за квалификацията на деянието.

Ние не сме съгласни с това тълкуване. Смятаме, че всяко едно от тези изключително тежки и отегчаващи вината обстоятелства трябва да бъде взето предвид поотделно, за да се наложи справедливо и максимално наказание.“