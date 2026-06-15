24-годишният Джуней Дюлгеров, който причини тежката катастрофа с трима загинали на Околовръстното шосе на Пловдив, все още се намира в състояние на дълбок шок и не може да преживее трагедията и загубата на човешките животи. Това заяви неговият защитник адвокат Васил Василев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

По думите на адвоката, младежът изпитва огромно разкаяние за случилото се и напълно осъзнава мащаба на стореното. Василев сподели, че се среща постоянно с клиента си и той се намира в изключително тежко емоционално състояние, като изцяло признава вината си и съжалява за черната статистика на пътя.

Адвокат Васил Василев

По отношение на исканията на близките на загиналите за по-строги мерки и преразглеждане на решението, защитникът коментира, че всяка страна има своите законови основания. Той допълни, че както почернените семейства имат право да искат ревизия на присъдата, така и защитата има своите съображения, от които не е доволна. На въпрос за твърденията, че младежът е системен нарушител и е опасно да притежава свидетелство за управление, адвокатът поясни, че първоинстанционният съд вече е взел предвид предишните му провинения на пътя. Именно на базата на тези допуснати по-рано нарушения случаят е бил квалифициран от магистратите с по-висока тежест, а именно като особено тежък случай.

ГАЛЕРИЯ: Протест на близките на загиналото на Околовръстното семейство ‹ Виж всички 13 снимки ›

Според събраните до момента данни, в основата на фаталния сблъсък стои моментно отвличане на вниманието от страна на младия водач. Адвокат Василев обаче не потвърди категорично дали става въпрос за използване на мобилен телефон в момента на удара. Той уточни, че се коментира разсейване заради някаква вещ в купето на автомобила и точно това е приел съдът като основна причина за инцидента. Вниманието на шофьора е било отклонено за броени секунди, което е довело и до необратимата трагедия.