Шофьор на лек автомобил "Мерцедес" е преминал през разделителната ограда на бул. "България" в Пловдив, озовавайки се от южното в северното платно на булеварда, съобщи читател на Plovdiv24.bg.
Инцидентът е станал малко след 19:00 часа тази вечер. По информация на очевидци няма сериозно пострадали, но щетите по автомобила и разделителната ограда са значителни.
След катастрофата автомобилът е останал върху пътното платно и е препречил две от лентите за движение. Водачите са били принудени да преминават само през лявата лента, но заради по-слабия трафик по това време не са се образували сериозни задръствания.
Сергей Пройчев
преди 19 мин.
Мюмюн пезевенка от калашниците.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!