Шофьор на лек автомобил "Мерцедес" е преминал през разделителната ограда на бул. "България" в Пловдив, озовавайки се от южното в северното платно на булеварда, съобщи читател на Plovdiv24.bg.

Инцидентът е станал малко след 19:00 часа тази вечер. По информация на очевидци няма сериозно пострадали, но щетите по автомобила и разделителната ограда са значителни.

Вероятно е направил опит за дрифт при обратен завой. Често се виждат такива неща тук, заяви читателят, изпратил ни видео от мястото на събитието.

След катастрофата автомобилът е останал върху пътното платно и е препречил две от лентите за движение. Водачите са били принудени да преминават само през лявата лента, но заради по-слабия трафик по това време не са се образували сериозни задръствания.