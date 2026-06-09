Акт по Указа за борба с дребното хулиганство е съставен на 19-годишен, размахвал детски пистолет през прозорец на лек автомобил, съобщиха от ОД МВР Пловдив.

На сигнала за противообществената проява на булевард "България“ в града под тепетата се отзовали около 20.15 ч. вчера полицаи от Трето РУ.

Пластмасовата играчка, която младежът насочвал в движение към останалите моторни превозни средства, е иззета.

С решение на Пловдивски районен съд на извършителя е наложено административно наказание – глоба, в размер на 127 евро.