Дете е в критично състояние след пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив. Сигналът бил получен в полицията около 13.35 часа вчера. При все още неизяснени обстоятелства в Лъки малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лента за насрещно движение и се ударил в товарен автомобил.

Детето е настанено в пловдивска болница със сериозни травми. Шофьорът на камиона е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни.

На местопроизшествието е извършен оглед. По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай от РУ-Асеновград.