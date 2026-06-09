Дете е в критично състояние след пътен инцидент, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив. Сигналът бил получен в полицията около 13.35 часа вчера. При все още неизяснени обстоятелства в Лъки малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лента за насрещно движение и се ударил в товарен автомобил.
Детето е настанено в пловдивска болница със сериозни травми. Шофьорът на камиона е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни.
На местопроизшествието е извършен оглед. По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай от РУ-Асеновград.
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