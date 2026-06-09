Велосипедист е бил ударен от автомобил рано тази сутрин. Инцидентът е отразен в интерактивната карта на МВР за пътни произшествия.

Според нея то е настъпило около 07:45 часа на ул."Георги Бенев". Няма данни за загинали и сериозно пострадали. Това е вторият сходен инцидент в рамките на област Пловдив за ден.

Дете е в критично състояние, след като е навлязло в лента за насрещно движение и се ударило в товарен автомобил вчера в Лъки. То е настанено в пловдивска болница със сериозни травми. Шофьорът на камиона е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни.

Апелираме шофьорите и другите участници в движението да се движат внимателно.